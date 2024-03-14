Lösemiyi yenen Merve hemşire kanserli çocukların umudu oldu

“Kendi birimimde çalıştığım için en ufak hasta olsam kan veriyorum. Tedaviden sonraki ilk 5 yıl çok önemli. 5 yıl en ufak bir şeyde 'başa mı döndük' diye süreçler oluyor ama her geçen yıl bu süreci aza indirdiğimi düşünüyorum. Hayata daha pozitif bakıyorum. Ergenlik dönemimde ilaçların etkisiyle sinirli oluyordum, ama isyankar tavrım olmadı. Onlar ne derse onu yaptım. Hem doktorların hem de ailemin sözünden çıkmadım. Hocam, 'Bu hastalığın yüzde 50'si moralse, yüzde 50'si de kesin beslenme' dedi. Bu süreci atlatmayı morale ve beslenmeme borçluyum."