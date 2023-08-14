Mahkemeden radar cezasına emsal karar: Hız sınırını aştı ama ceza ödemedi

Show Haber'de yer alan habere göre; hız sınırını sadece 2 km aştığı için radara yakalanan ve ceza alan Tunahan Yaman, emsal kararları hatırlayarak hukuk mücadelesi başlattı. "121 km olması gereken yerde 123 km hıza çıkmışım. 2 km'lik bir fark vardı. Ben buna itiraz ettim." diyen Yaman, emsal kararları inceledi. Daha önce pek çok sürücünün aynı şekilde radara yakalandığını ve hız sınırını 1 km geçen sürücülerin aldıkları cezaların iptal edildiğini gören Yaman, aldığı cezaya itiraz etti. Yaklaşık 1000 TL radar cezası gelen Yaman, 15 gün içerisinde itirazda bulundu ve mahkeme sürecini başlattı.