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Hayat

Mahkemeden radar cezasına emsal karar: Hız sınırını aştı ama ceza ödemedi

Ankara'da yaşayan Tunahan Yaman, Antalya'ya tatile giderken Elektronik Denetim Sistemi'ne (EDS) yakalandı. Hız sınırını sadece 2 kilometre aşan Yaman'ın hukuk mücadelesinde ise mahkeme bütün sürücüleri ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

09:53 . 14/08/2023 Pazartesi
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Arşiv

Yaklaşık 6 ay önce Ankara'dan Antalya'ya doğru aracıyla yola çıkan Tunahan Yaman, Afyonkarahisar'da Elektronik Denetim Sistemi'ne (EDS) takıldı. Kameraya yansıyan görüntüsünde hızı saatte 123 km olan Yaman'ın, hız sınırını aştığı belirlendi.

Hız sınırını sadece 2 kilometre aştı

Show Haber'de yer alan habere göre; hız sınırını sadece 2 km aştığı için radara yakalanan ve ceza alan Tunahan Yaman, emsal kararları hatırlayarak hukuk mücadelesi başlattı. "121 km olması gereken yerde 123 km hıza çıkmışım. 2 km'lik bir fark vardı. Ben buna itiraz ettim." diyen Yaman, emsal kararları inceledi. Daha önce pek çok sürücünün aynı şekilde radara yakalandığını ve hız sınırını 1 km geçen sürücülerin aldıkları cezaların iptal edildiğini gören Yaman, aldığı cezaya itiraz etti. Yaklaşık 1000 TL radar cezası gelen Yaman, 15 gün içerisinde itirazda bulundu ve mahkeme sürecini başlattı.

Mahkeme haklı buldu iptal etti

Mahkeme hız sınırını 2 km ile aşan Yaman'ı haklı buldu. EDS cihazlarının yanlış ölçme ihtimali dikkate alınarak para cezası iptal edildi.



#Tunahan Yaman
#EDS
#Ankara
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