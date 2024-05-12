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Hayat

Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin gelini Hakk'ın rahmetine kavuştu

Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin gelini ile Hasan Efendi Hazretlerinin kerimesi hayatını kaybetti. Merhumenin cenaze namazı pazartesi günü öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak.

21:24 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 00:02 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin gelini ile Hasan Kılıç Hocaefendi'nin kerimesi hayatını kaybetti.

İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
"Mahmud Efendi Hazretlerinin gelini, Hasan Efendi Hazretlerinin kerimesi, Abdullah Ustaosmanoğlu hocanın refikası, Muhammed Fatih ve Abdülhalik Hocaların anneleri Rahmet'i Rahman'a kavuştu. Cümle ihvan ve mühibbanımızın başı sağolsun"
ifadeleri kullanıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre cenaze namazı yarın (13.05.2024) pazartesi günü öğle namazını müteakip Fatih Camiinde kılınacak.



#İsmailağa Camii
#Mahmud Efendi Hazretleri
#Hasan Efendi Hazretleri
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