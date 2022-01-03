Hayat Mahsun Kırmızıgül sahneye hüsranla döndü Hava durumu bile daha fazla izlendi
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Mahsun Kırmızıgül sahneye hüsranla döndü: 'Hava durumu' bile daha fazla izlendi

Müziğe ara vererek sinema sektörüne yönelen Mahsun Kırmızıgül bir TV programının teklifini kabul ederek yeniden sahnelere döndü. Ancak uzun zaman sonra ilk kez verdiği konseri büyük hüsranla sonuçlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahsun Kırmızıgül sahneye hüsranla döndü: Hava durumu bile daha fazla izlendi
Mahsun Kırmızıgül

Uzun zaman sürdürdüğü müzisyen kimliğini bir kenara bırakarak sinemaya yönelen Mahsun Kırmızıgül, bu yılbaşında TV programında şarkılarını seslendirmek üzere sahnelere geri döndü. Ama bu performans beklentilerin oldukça aşağısında kaldı.

Show TV'de Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri ismi ile boy gösteren Kırmızıgül, 'Hoşgeldin' albümündeki şarkıları seslendirdi. Ancak programın istenen etkiyi vermemesi büyük hayal kırıklığına neden oldu.

BEŞ MİLYON TL ALDI

Bu performans için 5 Milyon TL aldığı bilinen Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı özel programının reytinglerinin oldukça düşük olması medyayı karıştırdı.

HAVA DURUMU DAHA ÇOK İZLENDİ

İddiaya göre, 31 Aralık günü Hava Durumu Haberleri bile Mahsun Kırmızıgül'ün programından daha fazla seyredildi.

SİYASİ AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

  • Mahsun Krımızıgül'ün terör örgütlerine yönelik yaptığı savunucu paylaşımları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eleştirileri ile ilgili yaptığı açıklamalar, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Son programının reytinglerinin bu kadar düşük olması akıllara, insanların boykot ettiği düşüncesini getirdi.

Mahsun Kırmızıgül'den provokatif paylaşım: 'Orman yangınlarında askerler neden kışlada' sözlerine tepki yağdı
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Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan aralıksız sürüyor.
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Planlı ve gayretli çalışmalar neticesinde 156 yangının 147’si kontrol altına alındı
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Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK), birçok noktada yangın söndürme, tahliye çalışmalarının ve halkın yardımına koşuyor.
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MSB'nin son paylaştığı bilgilere göre Mehmetçik'in sahada olduğu bölgelerde TSK, çok sayıda askerle, 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla felakete karşı mücadele veriyor.
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Ancak tüm bunlara rağmen Mahsun Kırmızıgül, TSK'nın yangınla mücadelesini görmezden gelerek kışkırtıcı bir paylaşımda bulundu.
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Kırmızıgül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, askerlerin kışladan çıkmadığını belirterek \"Eskiden felaketler yaşandığında, anında askerler halkın yardımına koşardı. Ülke günlerdir yangınla boğuşurken askerlerlerin kışlalardan çıkmamasının nedenini bilen var mı?\" ifadelerini kullandı.
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Kırmızıgül'ün provokatif paylaşımına tepki yağdı.
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Binlerce kullanıcı Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımının altına sahada görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.
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Mahsun Kırmızıgül'den provokatif paylaşım: 'Orman yangınlarında askerler neden kışlada' sözlerine tepki yağdı
Mehmetçik tüm imkan ve teçhizatıyla orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşın yardımına koşarken Mahsun Kırmızıgül'den TSK'ya yönelik provokatif bir paylaşım geldi. Tepki gören Kırmızıgül'ün paylaşımının altında yangınlarda seferber olan askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Vatandaştan Mahsun Kırmızıgül'e sert tepki
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Vatandaştan Mahsun Kırmızıgül'e sert tepki
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