Mahsun Kırmızıgül sahneye hüsranla döndü: 'Hava durumu' bile daha fazla izlendi

Uzun zaman sürdürdüğü müzisyen kimliğini bir kenara bırakarak sinemaya yönelen Mahsun Kırmızıgül, bu yılbaşında TV programında şarkılarını seslendirmek üzere sahnelere geri döndü. Ama bu performans beklentilerin oldukça aşağısında kaldı.

Show TV'de Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri ismi ile boy gösteren Kırmızıgül, 'Hoşgeldin' albümündeki şarkıları seslendirdi. Ancak programın istenen etkiyi vermemesi büyük hayal kırıklığına neden oldu.

BEŞ MİLYON TL ALDI

Bu performans için 5 Milyon TL aldığı bilinen Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı özel programının reytinglerinin oldukça düşük olması medyayı karıştırdı.

HAVA DURUMU DAHA ÇOK İZLENDİ

İddiaya göre, 31 Aralık günü Hava Durumu Haberleri bile Mahsun Kırmızıgül'ün programından daha fazla seyredildi.

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SİYASİ AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Mahsun Krımızıgül'ün terör örgütlerine yönelik yaptığı savunucu paylaşımları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eleştirileri ile ilgili yaptığı açıklamalar, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Son programının reytinglerinin bu kadar düşük olması akıllara, insanların boykot ettiği düşüncesini getirdi.