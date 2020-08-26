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Hayat Malazgirte dev Sultan Alparslanın silüeti Guinness Rekorlar Kitabına başvuruldu
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Malazgirt’e dev Sultan Alparslan’ın silüeti: Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda zaferin 949. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakıyla kutlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki 121 dönüm tarla üzerine traktörle sürüm yapılarak Sultan Alparslan’ın 44 bin 2275 metre boyutlarında silueti oluşturuldu. Bu devasa silüet için Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunuldu.

Haber Merkezi İHA
Sultan Alparslan'ın silüeti havadan görüntülendi.
Sultan Alparslan'ın silüeti havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zaferin önemine ve anlamına yakışır bir yere dönüştürüldüğünü ifade ederek, milli parkın bitişiğine Sultan Alparslan’ın 44 bin 2275 metre boyutlarında siluetinin kazındığını söyledi.

"Her köşesi ayrı bir tarih"

Her köşesi ayrı bir tabii ve tarihi özellik taşıyan Türkiye’de halihazırda 44 milli park bulunduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, “Milli parklarımızın bir kısmı ise tarihi milli park statüsü ile korunuyor. Bu statüde yer alan sahalarımızın tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynakları içerisinde barındırması; kültürel ve tarihi olayların tanıklık eden yerler olmaları hasebiyle de ayrıca önem arz ediyor” diye konuştu.

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"Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı"

Malazgirt Meydan Muharebesi’nin Anadolu’nun yurt edinilmesinde mihenk taşı olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu muharebenin cereyan ettiği alanları kapsayan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı da tarihi milli park statüsü ile korunan alanlarımızdan birini teşkil ediyor. Bu kapsamda 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyor ve alanda tarihi bilinci güçlendirecek yatırımları halkımızla buluşturuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

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Selçuklu ruhu ile: Türk milletine Anadolu’nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı

Sultan Alparslan’ın silüeti bize yurt olarak hediye ettiği topraklara kazındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasında da değindiği gibi Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt ruhunu yaşatabilmek ve bu topraklara ebediyen sahip çıkılacağını göstermek amacıyla Milli Park’ın bitişiğindeki 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak Sultan Alparslan’ın 44 bin 2275 metre boyutlarında silueti oluşturuldu. Bu devasa silüet için Guinness’e başvuruda bulunuldu, tescil süreci de devam ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ahlat’ta
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MHP Lideri Devlet Bahçeli Ahlat’ta
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü için Ahlat'a geldi
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