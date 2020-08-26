Malazgirt’e dev Sultan Alparslan’ın silüeti: Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zaferin önemine ve anlamına yakışır bir yere dönüştürüldüğünü ifade ederek, milli parkın bitişiğine Sultan Alparslan’ın 44 bin 2275 metre boyutlarında siluetinin kazındığını söyledi.

"Her köşesi ayrı bir tarih"

Her köşesi ayrı bir tabii ve tarihi özellik taşıyan Türkiye’de halihazırda 44 milli park bulunduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, “Milli parklarımızın bir kısmı ise tarihi milli park statüsü ile korunuyor. Bu statüde yer alan sahalarımızın tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynakları içerisinde barındırması; kültürel ve tarihi olayların tanıklık eden yerler olmaları hasebiyle de ayrıca önem arz ediyor” diye konuştu.

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"Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı"

Malazgirt Meydan Muharebesi’nin Anadolu’nun yurt edinilmesinde mihenk taşı olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu muharebenin cereyan ettiği alanları kapsayan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı da tarihi milli park statüsü ile korunan alanlarımızdan birini teşkil ediyor. Bu kapsamda 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyor ve alanda tarihi bilinci güçlendirecek yatırımları halkımızla buluşturuyoruz” dedi.

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Sultan Alparslan’ın silüeti bize yurt olarak hediye ettiği topraklara kazındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasında da değindiği gibi Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt ruhunu yaşatabilmek ve bu topraklara ebediyen sahip çıkılacağını göstermek amacıyla Milli Park’ın bitişiğindeki 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak Sultan Alparslan’ın 44 bin 2275 metre boyutlarında silueti oluşturuldu. Bu devasa silüet için Guinness’e başvuruda bulunuldu, tescil süreci de devam ediyor.

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