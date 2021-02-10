Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 3 gün daha mevsim normallerinin üzerinde: Hafta sonu kar geliyor

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması öngörülen bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.