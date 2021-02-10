Hayat Marmara Bölgesinde sıcaklıklar 3 gün daha mevsim normallerinin üzerinde Hafta sonu kar geliyor
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Marmara Bölgesi'nde hava durumu nasıl olacak? İstanbula kar ne zaman yağacak?

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 3 gün daha mevsim normallerinin üzerinde: Hafta sonu kar geliyor

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söyledi. Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması öngörülen bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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