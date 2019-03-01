Hayat Masallar tarihi çamaşırhanede dile geliyor
AKTÜEL

Masallar tarihi çamaşırhanede dile geliyor

Çankırı'da 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi çamaşırhane, içinde bulunan heykeller ve ziyaretçilerine anlatılan masallarla unutulmaya yüz tutmuş kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, "Biz bu tarihi mekanlarda geçmişten geleceğe kültür akışını sağlayacak çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Çankırı'daki tarihi çamaşırhanede çocuklar artık masal dinliyor.
Çankırı'daki tarihi çamaşırhanede çocuklar artık masal dinliyor.

Çankırı'da bulunan tarihi çamaşırhanede, Türk kültürünün unutulmaya yüz tutan ögelerinin yaşatılması için masal anlatımı yapılıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 2. Abdülhamid Han tarafından 1885'te yaptırılan tarihi çamaşırhane, uzun yıllar Çankırı halkına hizmet ettikten sonra teknolojinin gelişmesiyle canlılığını yitirdi.

Çankırı Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilen çamaşırhane, 2016 yılından beri müze olarak hizmet veriyor.

Müzede yer alan bal mumu heykellerle geçmiş yıllarda yaşanan mahalle kültürü ve çamaşırhanenin kullanım amaçları ziyaretçilere gösteriliyor.

Müzeyi ziyarete gelen çocuklara da Çankırı Belediyesi masal anlatıcıları tarafından masallar anlatılarak unutulmaya yüz tutmuş kültür gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Çankırı Belediyesi bünyesinde bulunan masal anlatıcıları da tarihi çamaşırhaneyi ziyarete gelen çocuklara masallar anlatarak, Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Çankırı kültürel miras açısından zengin

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, Çankırı'nın somut ve somut olmayan kültürel miras açısından zengin bir şehir olduğunu söyledi.

Restore edilen tarihi mekanlarda Türk kültürünün farklı örneklerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Yenigürbüz, "Medreselerimizde, müzelerimizde bu tür etkinlikleri yaparak çocuklarımıza geçmişten gelen kültürümüzü, geleneksel Türk sanatları, yöresel sokak oyunları gibi etkinlikleri aktarmayı düşünüyoruz" dedi.

Bir toplumun kültürel değerlerinin geleceğe taşınmasının önemine vurgu yapan Yenigürbüz, şöyle konuştu:

  • "Teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte çocuklarımız üzerinde son derece olumsuz etkiler de günümüzün en önemli konularından biri. Biz bu tarihi mekanlarda çocuklarımıza birbirleriyle kaynaşacak şekilde paylaşmayı ve kültürel değerlere sahip çıkacak şekilde onlara bu kültürü aktarmayı dolayısıyla geçmişten geleceğe kültür akışını sağlayacak çalışmalar yapmaktayız."

Yaşayan insan hazinesi seçildi
HAYAT
Yaşayan insan hazinesi seçildi

BBC Netflix'e kafa tutuyor
HAYAT
BBC Netflix'e kafa tutuyor

Yeşilay 99 yaşında
HAYAT
Yeşilay 99 yaşında
Anket Masası başladı

Anket Masası başladı

Anket Masası 81 ilde yapılan kamuoyu yoklamaları ile başladı.
38 bin TL cepte kalacak

38 bin TL cepte kalacak

Faizlerdeki indirim taksitleri büyük oranda düşürecek.
5.88 milyon kezihlalli geçiş yapıldı

5.88 milyon kezihlalli geçiş yapıldı

İki köprüden aykırı geçişte rekor kırıldı.
Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

​Erdoğan, tanzim satışlarını değerlendirdi.
Ankarada DEAŞ operasyonu

Ankarada DEAŞ operasyonu

Başkent'te ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı.
4 masayla başladılar

4 masayla başladılar

​4 kıta 26 ülkede dünya markası oldular.
Cezalarcaydırıcı olmalı

Cezalarcaydırıcı olmalı

Sağlık Bakanı, 324 TL'lik cezayı az buldu.
Appledan indirim

Appledan indirim

​Servis fiyatları 700 TL daha ucuza gelecek.
Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor.
Canikliyeyeni görev

Canikliyeyeni görev

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Bedellidetarihler değişti

Bedellidetarihler değişti

Değişiklik yapılan celp dönemleri duyuruldu.

​Güney Amerika ülkesi Peru sarsıldı.
Erdoğanıntespihine teklif yağıyor

Erdoğanıntespihine teklif yağıyor

Küçük Muhammed'e miting sonrası hediye etmişti.
İstanbul içinmüjdeyi veriyorum

İstanbul içinmüjdeyi veriyorum

​Yıldırım, İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu.
Vizesiz Rusya masada

Vizesiz Rusya masada

​Çavuşoğlu, Rusya ile vizelerin kalkması konusuna değindi.
KOBİlere müjde

KOBİlere müjde

Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.