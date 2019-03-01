Masallar tarihi çamaşırhanede dile geliyor

Çankırı'da bulunan tarihi çamaşırhanede, Türk kültürünün unutulmaya yüz tutan ögelerinin yaşatılması için masal anlatımı yapılıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 2. Abdülhamid Han tarafından 1885'te yaptırılan tarihi çamaşırhane, uzun yıllar Çankırı halkına hizmet ettikten sonra teknolojinin gelişmesiyle canlılığını yitirdi.

Çankırı Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilen çamaşırhane, 2016 yılından beri müze olarak hizmet veriyor.

Müzede yer alan bal mumu heykellerle geçmiş yıllarda yaşanan mahalle kültürü ve çamaşırhanenin kullanım amaçları ziyaretçilere gösteriliyor.

Müzeyi ziyarete gelen çocuklara da Çankırı Belediyesi masal anlatıcıları tarafından masallar anlatılarak unutulmaya yüz tutmuş kültür gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Çankırı Belediyesi bünyesinde bulunan masal anlatıcıları da tarihi çamaşırhaneyi ziyarete gelen çocuklara masallar anlatarak, Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Çankırı kültürel miras açısından zengin

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, Çankırı'nın somut ve somut olmayan kültürel miras açısından zengin bir şehir olduğunu söyledi.

Restore edilen tarihi mekanlarda Türk kültürünün farklı örneklerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Yenigürbüz, "Medreselerimizde, müzelerimizde bu tür etkinlikleri yaparak çocuklarımıza geçmişten gelen kültürümüzü, geleneksel Türk sanatları, yöresel sokak oyunları gibi etkinlikleri aktarmayı düşünüyoruz" dedi.

Bir toplumun kültürel değerlerinin geleceğe taşınmasının önemine vurgu yapan Yenigürbüz, şöyle konuştu:

"Teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte çocuklarımız üzerinde son derece olumsuz etkiler de günümüzün en önemli konularından biri. Biz bu tarihi mekanlarda çocuklarımıza birbirleriyle kaynaşacak şekilde paylaşmayı ve kültürel değerlere sahip çıkacak şekilde onlara bu kültürü aktarmayı dolayısıyla geçmişten geleceğe kültür akışını sağlayacak çalışmalar yapmaktayız."

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