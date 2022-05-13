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MasterChef'te büyük değişim: Mehmet Şef yerine bakın kim geldi

MasterChef Türkiye'de yaşanan köklü değişiklik magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde Acun Ilıcalı ile Mehmet Yalçınkaya arasında yaşanan "maaş" krizinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef Türkiye'den ayrıldığı ve yerine Arda Türkmen'in getirildiği ortaya çıktı.

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MasterChef Türkiye Yeni Jürisi Kim? Mehmet Yalçınkaya Neden Ayrıldı? Arda Türkmen Kimdir? MasterChef 2022 Jürisi Arda Türkmen Nereli ve Kaç Yaşında?
Mehmet Yalçınkaya MasterChef Türkiye'den ayrıldı.

Survivor All Star 2022'nin final yapacak olmasından hemen sonra yeni sezonu ile ekrana gelecek olan TV8'in sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye'de büyük bir değişiklik yaşandı.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'den ayrılık haberi geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı öğrenildi.

Acun Ilıcalı, Mehmet Şefin yerine gelecek isimle anlaşma sağladı. İddilara göre Acun Medya'nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.

Akşam.com'da yer alan habere göre Şef Arda Türkmen, Acun Ilıcalı'dan gelen teklifi kabul etti. Arda Türkmen, MasterChef Türkiye 2022'de jüri koltuğunda oturacak.

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

İstanbul doğumlu ünlü şef Arda Türkmen, 1975 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Saint Benoit Fransız lisesinde tamamlayan Türkmen, Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde tamamladı. Aynı zamanda 2001 yılında çift anadal yaparak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun oldu.

Birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yapan başarılı şef, 2003 senesinde askerliğini Denizli'de yaptı.

2003 yılında Roka Davet catering şirketini kuran Türkmen, 2008 yılında Asmalımescit’te 11 Leblon isimli Restaurantını açtı. Leblon, Issız adam filminde mekan olarak da kullanıldı. 2010 yılında CNN kanalında ‘’Arda’nın mutfağı‘’ isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılı Nisan ayında Roka Davet’i sattı.

Birçok dergi ve gazetede yemek yazıları yazan başarılı şef, 2013 yılında Leblon'u kapatarak, Forneria’yı açtı.

Velotürk adlı sosyal sorumluluk projesini 5 arkadaşı ile kurdu. Bu proje ile Türkiye'de ilkokul öğrencilerine bisiklet dağıtıyor.

Arda Türkmen, MasterChef Türkiye 2022 sezonunda jüri koltuğuna oturacak.

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