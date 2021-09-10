Hayat MasterChefte kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı Her şey kurgu mu?
TELEVİZYON

MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?

MasterChef'teki baklava detayı sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, fırına girerken 35 dilim olan baklavanın, fırından çıktıktan sonra 42 dilim görünmesinin ardından programla ilgili "kurgu" iddiasını ortaya attı.

Haber Merkezi Diğer
MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?
MasterChef'te fırına 35 dilim giren baklava fırından 42 dilim çıktı.

TV 8’de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye’de dikkat çeken bir olay yaşandı.

MasterChef 2021’in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı.

Baklavasını yapan bir yarışmacı ürünü fırına vermeden öncesinde tepsisinde 35 dilim baklava olduğu görüldü. Ancak kameralara yansıyan görüntüde, aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görülünce skandal bir iddia ortaya atıldı.

KURGU İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu.

Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. MasterChef izleyicileri, "Yarışma kurgu mu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Polislere rüşvet teklif eden eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir hakkında adli işlem
GÜNDEM
Polislere rüşvet teklif eden eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir hakkında adli işlem

Mehmet Şef’ten balık sezonuna tarifler
HAYAT
Mehmet Şef’ten balık sezonuna tarifler

Acun Ilıcalı MasterChef yarışmacısının tweetlerini affetmedi sert sözlerle kovdu: Terbiyesiz
HAYAT
Acun Ilıcalı MasterChef yarışmacısının tweetlerini affetmedi sert sözlerle kovdu: Terbiyesiz

Bursa’da MasterChef’in çekimleri öncesi skandal: Yumruklar konuştu
GÜNDEM
Bursa’da MasterChef’in çekimleri öncesi skandal: Yumruklar konuştu

MasterChef Türkiye sevenlerine kötü haber: RTÜK acımadı!
HAYAT
MasterChef Türkiye sevenlerine kötü haber: RTÜK acımadı!

Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.