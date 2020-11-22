Acun Ilıcalı MasterChef yarışmacısının tweetlerini affetmedi sert sözlerle kovdu: Terbiyesiz

Hayat

Türkler ailem gibi

Riff Cohen yeni albümü “Quelle Heure Est- Il” ile sevenleriyle buluştu ve albümün ilk konserini çevrimiçi olarak verdi. Türkiye’de sıkı takipçileri bulunan Cohen “Amacım duygularımı seslere ve kelimelere yansıtmak. Türkiye benim ailem oldu. İlk kez sahne aldığımdan beri kendimi buraya bağlı hissediyorum."