Acun Ilıcalı MasterChef yarışmacısının tweetlerini affetmedi sert sözlerle kovdu: Terbiyesiz

Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle tepki gördü. TV8'de yayınlanan programın yarışmacısı Deniz'in Masterchef'le ilişiği kesildi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.— Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 21, 2020