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Hayat Acun Ilıcalı MasterChef yarışmacısının tweetlerini affetmedi sert sözlerle kovdu Terbiyesiz
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​Acun Ilıcalı MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in tweetlerini affetmedi sert sözlerle kovdu: Terbiyesiz

Acun Ilıcalı MasterChef yarışmacısının tweetlerini affetmedi sert sözlerle kovdu: Terbiyesiz

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Masterchef isimli yemek programında yarışan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle yarışmadan ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Ilıcalı, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı

Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle tepki gördü. TV8'de yayınlanan programın yarışmacısı Deniz'in Masterchef'le ilişiği kesildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.

Uğur Yılmaz Deniz

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