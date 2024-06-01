'Mavera Ödülleri' yedinci kez sahiplerini buldu

2018’de Kudüs, 2019’da Küresel Barış ve Adalet, 2020’de Fıtratın Çağrısı, 2021’de İyilik Ben’de Başlar!, 2022’de Sözümüz Var! ve geçtiğimiz sene ‘Öz’ünü Bil, Özgür Ol!’ üst başlığıyla, bu sene ise ‘İradeni Kuşan, Umudu Yeşert!’ temasıyla icra edildi.

Mavera Ödülleri adına söz alan Yürütme Kurulu Başkanı Sedat Ayyıldız, ödüllere 200’e yakın üniversiteden ve İtalya, Kıbrıs ve Almanya gibi farklı ülkelerden katılım gördüğünü ifade etti. Her yıl artarak devam eden katılım sayısıyla birlikte, ödüllerin önceki yıllardan farklı olarak bu sene deneme, hikaye ve şiir olarak 3 farklı dalda düzenlendiğini aktardı.

Mavera Eğitim Ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara vakfın çalışmalarından bahsetti. Mavera TV ile vakfın dijital yayıncılık yaptığını aktaran Kara, Akademi faaliyetleri ile binlerce gence ulaşıldığının altını çizdi. Merhum Sezai Karakoç’un ‘Kaybedildiği takdirde en büyük felaketin yaşanacağı şeydir umut, içinde bulunduğumuz durumdan daha kötüsü umudumuzu kaybetmektir’ sözüne vurguyla bu yılın temasının umudumuzu yeşertmesini umduğunu ifade etti.

Ardından söz alan Mavera Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, insanın dünya üzerindeki serüveninde hiç değişmeyen bir durumu yaşadığımızı, hayatın temel dinamiklerini bizim belirlemediğimizi ve bundan muzdarip olunduğunu ifade etti. ‘Bugüne dair söyleyecek bir sözümüz var mı?’ sorusunu düşünmemiz gerektiğini söyleyen Koca, Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygambere ümmet olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini aktardı.

Şiir, Deneme ve Hikaye dalında, mansiyon ödülüne layık görülen ödül sahipleri ile 1., 2. ve 3. olmaya hak kazananlar ödüllerini aldı.