|
Hayat

Mekke'de bulunan yakınlarından haber alamayanlar için destek hattı açıldı

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Hac vizesi dışında muhtelif yollarla Mekke'de bulunan yakınlarından haber alamayanlar için 7/24 aktif olacak telefon destek hattının açıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, yakınlarına ulaşamayan vatandaşların bilgi almak için arayabilecekleri ve mesaj gönderebilecekleri telefon numarası paylaşıldı.

17:51 - 18/06/2024 Tuesday
Güncelleme: 18:11 - 18/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Kabe-i Muazzama
Kabe-i Muazzama

Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki Cidde Başkonsolosluğunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı vatandaşlarımızdan Hac vizesi dışında muhtelif yollarla Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamadıkları yönünde başvurular alınmaktadır. Söz konusu taleplere anlık müdahale edilebilmesi amacıyla 7/24 aktif olacak telefon destek hattı açılmıştır. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımız aşağıdaki destek hattını arayabilirler.
Tel: 00966 553 512 4702 (aynı zamanda WhatsApp hattı)
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."

#Mekke
#Cidde
#Suudi Arabistan
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Borsa açılış tarihi yatırımcının takibinde! İşte Borsa İstanbul açılış tarihi