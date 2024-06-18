Mekke'de bulunan yakınlarından haber alamayanlar için destek hattı açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet'in Mekke'ye hac vizesiz giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan makamlarına şikayet ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik." dedi.