Mekke'de bulunan yakınlarından haber alamayanlar için destek hattı açıldı

Kabe-i Muazzama
Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki Cidde Başkonsolosluğunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde bazı vatandaşlarımızdan Hac vizesi dışında muhtelif yollarla Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamadıkları yönünde başvurular alınmaktadır. Söz konusu taleplere anlık müdahale edilebilmesi amacıyla 7/24 aktif olacak telefon destek hattı açılmıştır. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımız aşağıdaki destek hattını arayabilirler.
Tel: 00966 553 512 4702 (aynı zamanda WhatsApp hattı)
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."
#Mekke
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#Suudi Arabistan
2 hours ago