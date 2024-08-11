Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü , bugünün hava durumu raporunu yayınladı.





Yayınlanan hava durumu raporuna göre; sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ancak bazı bölgeler yağmurla serinleyecek.





Buna göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Bölgelerde hava





Marmara





Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğusunu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.





EDİRNE °C, 37°C





Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL °C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





KIRKLARELİ °C, 33°C





Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KOCAELİ °C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





Ege





Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.





AFYONKARAHİSAR °C, 30°C





Parçalı ve az bulutlu





DENİZLİ °C, 38°C





Parçalı ve az bulutlu





İZMİR °C, 37°C





Az bulutlu ve açık





MUĞLA °C, 38°C





Az bulutlu ve açık





Akdeniz





Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 37°C





Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 37°C





Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 32°C





Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ISPARTA °C, 32°C





Parçalı bulutlu





İç Anadolu





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.





ANKARA °C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





ÇANKIRI °C, 35°C





Parçalı ve az bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





KONYA °C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





Batı Karadeniz





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 30°C





Parçalı ve az bulutlu





DÜZCE °C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





SİNOP °C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





ZONGULDAK °C, 29°C





Parçalı ve az bulutlu





Orta ve Doğu Karadeniz





Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.





AMASYA °C, 32°C





Parçalı bulutlu





ARTVİN °C, 26°C





Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SAMSUN °C, 32°C





Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





TRABZON °C, 30°C





Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Doğu Anadolu





Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.





ERZURUM °C, 28°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KARS °C, 25°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA °C, 36°C





Az bulutlu





VAN °C, 30°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Güneydoğu Anadolu





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 41°C





Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 39°C





Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 39°C





Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 41°C



















