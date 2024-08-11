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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapor göre; sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

09:13 - 11/08/2024 Pazar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, bugünün hava durumu raporunu yayınladı.

Yayınlanan hava durumu raporuna göre; sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ancak bazı bölgeler yağmurla serinleyecek.


Buna göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava


Marmara

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğusunu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 37°C


Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 33°C


Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KOCAELİ °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


Ege

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


AFYONKARAHİSAR °C, 30°C


Parçalı ve az bulutlu


DENİZLİ °C, 38°C


Parçalı ve az bulutlu


İZMİR °C, 37°C


Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 38°C


Az bulutlu ve açık


Akdeniz

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 37°C


Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 37°C


Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 32°C


Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ISPARTA °C, 32°C


Parçalı bulutlu


İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


ANKARA °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


ÇANKIRI °C, 35°C


Parçalı ve az bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


KONYA °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 30°C


Parçalı ve az bulutlu


DÜZCE °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


SİNOP °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK °C, 29°C


Parçalı ve az bulutlu


Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


AMASYA °C, 32°C


Parçalı bulutlu


ARTVİN °C, 26°C


Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 32°C


Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TRABZON °C, 30°C


Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Doğu Anadolu

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


ERZURUM °C, 28°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 25°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 36°C


Az bulutlu


VAN °C, 30°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 41°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 39°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 39°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 41°C






#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
#sıcaklık
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