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Meteoroloji uyardı: Hafta başında termometreler 29 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İç ve doğu kesimlerde azalacak olan sıcaklıkların bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklıkların gelecek hafta 29 dereceyi görmesi ve Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın geri gelmesi bekleniyor.

12:34 . 13/05/2023 Cumartesi
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Mayıs ayına rağmen normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte yükselecek. Ancak bu ayın genel olarak yağışlı geçmesi bekleniyor.

12 derece yükselecek

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Pazartesi günü batı bölgelere Libya üzerinden sıcak hava gelecek. Pazartesi gününden itibaren, hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 12 derece yükselecek. Ancak hafta ortasında bahar yağışları başlayacak." bilgisini verdi.

Çalışkan, Mayıs ayının genel olarak yağışlı geçmesini beklediklerini de söyledi.




#istanbul
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#meteoroloji
35 dakika önce
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