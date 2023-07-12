Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı: Birçok ilde 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklar ise yurt genelinde 2 ile 4 derece artacak.