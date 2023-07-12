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Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı: Birçok ilde 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre illerde bugünkü hava durumu tahmini belli oldu. Avrupa'da El Nino etkisi sürerken uzmanlar Türkiye için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. MGM'nin 12 Haziran’a ilişkin hava durumu raporuna göre birçok ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte illere göre 5 günlük hava durumu tahmini.

08:26 . 12/07/2023 Çarşamba
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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklar ise yurt genelinde 2 ile 4 derece artacak.

İstanbul 35 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak. Ankara'da sıcaklık yağışlı sistemle birlikte 25 dereceye düşmüştü. Salı günü sıcaklıklar kademeli artmaya başlayacak. Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz" demişti.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul
#Ankara
37 dakika önce
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