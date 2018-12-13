Metin Akpınar isyan etti: Çok ayıp

Sosyal medya fenomenleri Bilan Hancı Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'ın yaptığı Kafalar Karışık projesinde yer alan Metin Akpınar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hürriyet'in haberine göre, uzun zaman sonra ilk defa komedi filminde yer aldığından mutlu olduğunu söyleyen Akpınar şöyle konuştu:

"11 yıl olmuş film çekmeyeli, araya diziler girdi ama uzun metrajlı film çekmemiştim.11 sene aradan sonra inşallah başarılı, keyifli bir film olur.Tempolu, dinamik bir senaryo, yönetmenimiz detaylı çalışıyor.Umarım şansı açık olur. Film yapanlar için değil, sanatseverler içindir. Bizden çıktıktan sonra artık onlar değerlendirecek" şeklinde konuştu.

Daha sonra Akpınar sosyal medya kullanmadığını ancak adını kullanıp reklam yapılmasına ise şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sosyal medyayı takip etmiyorum. Ben biraz teknoloji özürlüyüm maalesef. Doğrusu çok da tat almıyorum. O yüzden orda biraz fakirim. Orda doğrular da var, ülke için yararlı hareketler de oluyor, söylemler de oluyor. Bir de istismar kokuyor, mis gibi. Mesela benim fanlarım var. Ben onların kimler olduğunu bilmiyorum. Onlar benim adıma bazı fikirler ileri sürüyorlar ve resmimi de koyuyorlar.

Halbuki onları ben söylemiyorum.O zaman bazı yanlışlıklar olabiliyor. Benim adıma yazı yazıp , tweet atıp, ismimle benim resmimi koyan, benim adıma söylemişim gibi bazı hareketler oluyor. Onlardan doğrusu şikayetçiyim.Hele hele bir tane reklam olarak kullanılıyor. Ben yürüyemiyormuşum da teyzelerin dağlardan topladığı otlardan yemişim şimdi şimdi yürüyormuşum Bunlar doğrusu ayıp. Ayıptan başka bir şey söylemek istemiyorum."

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