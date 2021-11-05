Hayat Milletvekili Kılıç Doğu Ekspresi seferlerinin iptali söz konusu olamaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ AKTÜEL

Milletvekili Kılıç: Doğu Ekspresi seferlerinin iptali söz konusu olamaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Doğu Ekspresi seferlerinin devam edeceğini belirtti. Kılıç, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de yeniden başlatılması için planlama yapıldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Milletvekili Kılıç: Doğu Ekspresi seferlerinin iptali söz konusu olamaz
doğu ekspresi

Prof. Dr. Yunus Kılıç, son günlerde sosyal medya da gündeme getirilen “Kars ve bölgemizin turizm kaderi olan Doğu Ekspresi Kars seferlerine son verilip, Vanekspres olarak Van’a başladı” paylaşımların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.


Mevcut Doğu Ekspresi’nin seferlerinin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Sosyal medyada paylaşımları yapılan ‘Doğu Ekspresi seferlerine son verildi.” Paylaşımları gerçeği yansıtmıyor. Doğu Ekspresi seferlerinin sonlandırılması söz konusu olmaz. Bizler milletvekilleri olarak Turistik Doğu Ekspresi’nin de seferlerine biran önce başlaması için ilgili birimlerle bir araya geliyoruz. Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili planlama ve çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa sürede Turistik Doğu Ekspresi’de seferlerine başlayacak” dedi.

Boğazda hava muhalefeti

Boğaz'da hava muhalefeti

​İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Anadolunun Orhun Abideleri

Anadolu'nun Orhun Abideleri

Likenleri temizlenen 'Selçuklu şahideleri' tarihe ışık tutuyor.
Şike kumpası davası

Şike kumpası davası

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazır.

​Aralarında Kavala'nın başında olduğu vakıf da var.

​İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.