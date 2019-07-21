Hayat Mirasçısı çıkmayınca müzeye dönüştürüldü
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Mirasçısı çıkmayınca müzeye dönüştürüldü

Samsun'un Ladik ilçesinde, 1889 yılında yapılan ve eski Ladik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Işık Yeten'e ait olan ev, ailenin mirasçısı kalmaması nedeniyle müzeye dönüştürülmek üzere kaymakamlığı devredildi. Ev, restorasyonun ardından Osmanlı dönemi kültürünü yaşatan müzeye dönüştürüldü.

Haber Merkezi DHA
Eski Ladik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Işık Yeten'e ait olan ev.
Eski Ladik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Işık Yeten'e ait olan ev.

Ladik ilçesinde 1889 yılında yapılan ve Ladik Kaymakamlığı eski Yazı İşleri Müdürü Işık Yeten'e ait olan ev, ailenin mirasçısı kalmaması nedeniyle müzeye dönüştürülmek üzere kaymakamlığa devredildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 302 bin TL'ye restore edilen 2 katlı bina 'Alibey Konağı Kültür Evi' olarak müzeye dönüştürüldü. Müze, Osmanlı dönemi kültürünü yansıtan eşyalar ve figürlerle donatıldı. 'Alibey Konağı Kültür Evi' olarak önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak.

Ladik Doğal Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruma Turizmin Geliştirilmesi Başkanı Şahin Örnek, "Bu ev 130 yıllık bir ev. 1943 Ladik depreminde ayakta kalan evlerden bir tanesidir. Bu evin sahibi Işık hanımın mirasçısı olmadığından, baba yadigarı bu evin yaşaması ve ayakta kalması için 2009 yılında dönemin İl Özel İdaresi'ne bağışlandı. 2012 yılında restore edildi ve boş durumdaydı. Bizde kaymakamlığa tahsisli olduğu için halka açmayı planladık. Bu amaçla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na proje yaptık ve sunduk. Yakında hizmete açılacak. Bu evde eski Osmanlı dönemi kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli mizansenler yapıldı. Evde birçok eşya sökülmedi. Bu mizansenler şimdiki gençlere o dönemdeki kültürü aktarmayı amaçlıyoruz. İçinde ailenin özel ve tarihi eşyalarının yanı sıra vatandaşlar tarafından bağışlanan eserlerde yer alacak" dedi.

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