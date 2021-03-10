Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci: Kudüs için slogandan öteye geçmemiz lazım

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl Miraç Kandiline denk gelen haftayı ‘’Kudüs Haftası’’ ilan etmesinin ardından STK’lar da Kudüs bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

14 yıldır bir yandan ülkemizde farkındalık oluşturacak onlarca çalışma yaparken biryandan da Kudüs’te restorasyon ve insani yardım faaliyetleri yapan Mirasımız Derneği’de Kudüs Haftası etkinliklerini koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal medyaya taşıdı. Ülkemizden ve Kudüs’ten seçkin isimlerle hazırlanan sosyal medya içeriklerinde, Miraç Gecesinin günümüze taşıdığı mesaj, miracın mana ve hikmet boyutu ile Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için bireysel ve kurumsal olarak yapılması gerekenler geniş kitlelerle paylaşılıyor.

Kudüs Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Miraç Kandilini içine alan haftanın Kudüs Haftası olarak ilan edilmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti. Muhammet Demirci, mesajında “Kudüs Haftası” etkinliklerinde kurulacak her cümlenin mühim olduğunun altını çizerken, bu haftanın vesile kılınarak söylemin eyleme geçmesi gerektiğini söyledi.

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Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci.





Demirci, mesajında şunları kaydetti; “Biz Dernek olarak bugüne kadar Liselerde verdiğimiz ‘Liseli Gençler İlk Kıblesi İle Tanışıyor’ başlıklı seminerlerimizle yaklaşık 1 milyon gencimize Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı anlatmaya gayret ettik. Üniversitelerde, halka açık salon toplantılarında yüzlerce konferans ve seminerler düzenledik, milyonlarca matbuatla, Aksa Dergimizle toplumumuzda Kudüs ve Mescid-i Aksa bilinci oluşması için gayret ettik. Bugün Kudüs Haftası münasebetiyle topyekün bir milletin Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı gündemlerine almış olması bizleri son derece mutlu etti. Kudüs için konuşalım, anlatalım, slogan atalım… Tüm bunlar elbette değerli. Fakat artık Kudüs ve Mescid-i Aksa için sözün tükenip fiiliyatın elzem olduğu zamanlar yaşıyoruz. Bireysel ve kurumsal olarak her birimizin Kudüs ve Mescid-i Aksa için elimizi taşın altına atma zamanı. Bu vesile ile dua edelim ki; Miraç Kandili, aziz milletimiz ile Kudüslü Müslümanlar arasındaki ünsiyetin artmasına vesile olsun. Miraç Gecesini idrak ederken dualarımızda Kudüs ve Mescid-i Aksa da olsun. Bu haftadan başlayarak, Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olana dek, sosyal medya paylaşımlarımızın, dost ve akraba buluşmalarının, STK’larımızın gündem maddelerinden birisi de Kudüs-ü Şerif olsun.”

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Mirasımız Derneği, 13 Mart 2019 tarihinde Anadolu Ajansı aracılığı ile Miraç Gecesinin kutlandığı haftanın Miraç Haftası ilan edilmesi için ilgili kuruluşlara çağrıda bulunmuştu. Söz konusu çağrıda "Müslümanların Kudüs'e sahip çıkmaları ve Kudüs bilincinin en üst düzeyde tutulması için ülkemizde her yıl kutlanan Miraç Kandilinin denk geldiği haftanın 'Kudüs Haftası' olarak kutlanmasının isabetli bir karar olacağı kanaatindeyiz. Miraç gecelerinde camilerde yatsı namazından sonra kandil kutlamalarının yanı sıra tüm hafta boyunca, miracın yurdu Kudüs'ü de konu edinen etkinliklerin camilerde, okullarda ve kurslarda işlenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu manada ilgili makamların gerekli adımları atmalarını milletimiz ve Kudüs adına talep ediyoruz." ifadelerine yer vermiş, çeşitli platformlarda Kudüs Haftası ilan edilmesi hususu gündeme getirilmişti.