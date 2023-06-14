Mısır'da Rus turisti öldüren köpek balığı mumyalanacak

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan bir Rus turist, denize girdiği sırada köpekbalığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Saldırı sonrası güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, plaj güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rus Konsolosluğu da saldırıyı doğrulayarak, Rus turistlerin dikkatli olmaları çağrısında bulundu.