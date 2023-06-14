Mısır'da Rus turisti öldüren köpek balığı mumyalanacak

Köpekbalığı mumyalanıp müzede sergilenecek.
Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Kızıldeniz Rezervleri, pazartesi günü köpek balığını mumyalama çalışmalarına başladı. Al Arabiya'daki habere göre, işlem tamamlandığında köpek balığı müzede sergilenecek.
Plajlara ağ yerleştirilecek
Rus turist Vladimir Popov'a ait vücut parçaları, köpek balığının içinde bulunmuştu. Popov'un saldırıya uğradığı anlara dair video kaydı, sosyal medyada gündem olmuştu. Kızıldeniz'de köpek balıklarının yüzücülere ulaşmasının engellenmesi için bazı plajlara ağ yerleştirilmesi planlanıyor.