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Hayat

Mısır'da Rus turisti öldüren köpek balığı mumyalanacak

Mısır'ın Hurgada şehri sahilinde denize giren Rus turisti öldüren köpek balığının mumlayanarak müzede sergileneceği duyuruldu.

09:15 . 14/06/2023 Çarşamba
IHA
Köpekbalığı mumyalanıp müzede sergilenecek.

Köpekbalığı mumyalanıp müzede sergilenecek.

Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Kızıldeniz Rezervleri, pazartesi günü köpek balığını mumyalama çalışmalarına başladı. Al Arabiya'daki habere göre, işlem tamamlandığında köpek balığı müzede sergilenecek.

Plajlara ağ yerleştirilecek

Rus turist Vladimir Popov'a ait vücut parçaları, köpek balığının içinde bulunmuştu. Popov'un saldırıya uğradığı anlara dair video kaydı, sosyal medyada gündem olmuştu. Kızıldeniz'de köpek balıklarının yüzücülere ulaşmasının engellenmesi için bazı plajlara ağ yerleştirilmesi planlanıyor.



#Mısır
#Hurgada
#köpekbalığı
4 saat önce
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