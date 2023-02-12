|
Hayat

Murat Kurum Gaziantep'te depremzedelerle dertleşti: Biz sizden memnunuz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kötü zihniyetli insanlar tarafından algı oluşturulduğunu söyleyen depremzedeye, "Şimdi onlara girmeye gerek yok. Biz beraberliğimizi koruyup bu afetin üstesinden geleceğiz" dedi. Sosyal medyada bahsedilenin aksine devletin bölgede olduğunu belirtip Bakan Kurum'a teşekkür eden depremzede, "Biz sizden memnunuz, yalnız İstanbul'dan İzmir'den akrabalar arayıp diyorlar ki 'orada hiçbir şey yokmuş.' Ben de ekmeklerin suların resmini çekip onlara gönderdim" diye konuştu.

14:14 . 12/02/2023 Pazar
Diğer
Murat Kurum Gaziantep'te depremzedelerle dertleşti

Murat Kurum Gaziantep'te depremzedelerle dertleşti

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremde 10 şehir büyük hasar gördü. O illerden biri de Gaziantep oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu kapsamda Gaziantep'te çalışmaları yakından koordine diyor. Vatandaşlarla da iletişimde olan Kurum depremzedelerle bir araya geldi. Kurum burada felaketzedelerle dertleşerek sorunları dinledi.

"Biz sizden memnunuz"

Bir depremzede ise sosyal medyada bahsedilenin aksine devletin bölgede olduğunu belirtti. Kurum'a teşekkür eden depremzede, "Biz sizden memnunuz, yalnız İstanbul'dan İzmir'den akrabalar arayıp diyorlar ki 'orada hiçbir şey yokmuş.' Ben de ekmeklerin suların resmini çekip onlara gönderdim.

"Bu devlet bizi ortada bırakmaz ama kötü zihniyetli insanlar var"

Dedim bu güçlü devlet varken bu millet omuz omuza verir ne İslahiye'sini ne Nurdağı'nı ortada bırakmaz. Ama zihniyeti kötü olan insanlar bu devleti parçalıyorlar. " dedi.

"Beraberliğimizi koruyup bu afetin üstesinen geleceğiz"

Kurum ise şimdi bu konuya girmenin değil birlik olmanın vakti olduğunu belirterek şöyle konuştu: Şimdi onlara girmeye gerek yok. Biz 85 milyon birliğimizi beraberliğimizi koruyup bu afetin üstesinen geleceğiz. Devlet her türlü imkanları ile burada. Biz şimdi burada enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin yanında olacağız. Onların dizinin dibinde olacağız. Onların acılarını paylaşacağız. Hep birlikte inşallah üstesinden geleceğiz. Çok geçmiş olsun."





#maraş
#murat kurum
#hatay
32 dakika önce
default-profile-img
Murat Kurum Gaziantep'te depremzedelerle dertleşti: Biz sizden memnunuz
Sezonun son maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak
Halk TV muhabirinden afet bölgesinde provokasyon: Vatandaşı hükümet aleyhinde konuşması için yönlendirmeye çalıştı
Depremde Hatay'daki yıkım dronla görüntülendi
Asrın felaketinde yedinci gün: 10 kentte 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi
Hangi illerde eğitim ne zaman başlayacak? Depremden etkilenen 10 ilde eğitim 1 Mart’a başlayacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.