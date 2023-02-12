Murat Kurum Gaziantep'te depremzedelerle dertleşti: Biz sizden memnunuz

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremde 10 şehir büyük hasar gördü. O illerden biri de Gaziantep oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu kapsamda Gaziantep'te çalışmaları yakından koordine diyor. Vatandaşlarla da iletişimde olan Kurum depremzedelerle bir araya geldi. Kurum burada felaketzedelerle dertleşerek sorunları dinledi.

"Biz sizden memnunuz"

Bir depremzede ise sosyal medyada bahsedilenin aksine devletin bölgede olduğunu belirtti. Kurum'a teşekkür eden depremzede, "Biz sizden memnunuz, yalnız İstanbul'dan İzmir'den akrabalar arayıp diyorlar ki 'orada hiçbir şey yokmuş.' Ben de ekmeklerin suların resmini çekip onlara gönderdim.

"Bu devlet bizi ortada bırakmaz ama kötü zihniyetli insanlar var"

Dedim bu güçlü devlet varken bu millet omuz omuza verir ne İslahiye'sini ne Nurdağı'nı ortada bırakmaz. Ama zihniyeti kötü olan insanlar bu devleti parçalıyorlar. " dedi.

"Beraberliğimizi koruyup bu afetin üstesinen geleceğiz"

Kurum ise şimdi bu konuya girmenin değil birlik olmanın vakti olduğunu belirterek şöyle konuştu: Şimdi onlara girmeye gerek yok. Biz 85 milyon birliğimizi beraberliğimizi koruyup bu afetin üstesinen geleceğiz. Devlet her türlü imkanları ile burada. Biz şimdi burada enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin yanında olacağız. Onların dizinin dibinde olacağız. Onların acılarını paylaşacağız. Hep birlikte inşallah üstesinden geleceğiz. Çok geçmiş olsun."















