Murat Ülker Beverly Hills 'Gucci Cafe' Goyasını okurlarıyla paylaştı

GOYA (Gez, oturma yerinde artık) ilkesinden hareketle farklı konu başlıkları altındaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu defa Beverly Hills’de Gucci Cafe Goyasını okurlarıyla paylaştı.





Ülker, "Şehir adına genel olarak şunu söyleyebilirim; her yerde sanat var! Sokakları yürümek için keyifli hale getirmişler ve tabii sosyal medyada paylaşmak için" ifadelerini kullandı.









Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Beverly Hills Gucci Cafe Goyası nasıldı?

Beverly Hills’de şahsi goya yaparken, gömlek görünümlü bir ceket aldım. Yeni trend buymuş, Covid sonrası cekete dönmek istemeyenler için bu tarz gömlek yapmışlar; pantolonun üstüne giyip çıkıyormuşsunuz. Önünü iliklediğinizde Mao gibi bir görüntü oluşuyor.





Yaklaşık 10-15 yıl önce Almanya’da, Nordsee’deki hafif bir öğle yemeğinin ardından şehir merkezinde oturup insanları izlemiştim. Amacım, insanların giyim tarzlarını ve konfeksiyon endüstrisinin nereye gittiğini gözlemlemekti. Büyük meydandaki Yaya Bölgesi’nde herkes sağa sola koştururken, takım elbise veya ceket, gömlek giyen neredeyse sadece birkaç kişi vardı, ben de dahil. Bir şeyler değişmişti, çünkü bizim zamanımızda lisede bile takım elbise giymek zorunluydu. Covid sonrası bu kalıcı olarak değişmiş gibi görünüyor; artık herkes rahat giyinmek istiyor, ütü gerektirmeyen kıyafetler tercih ediliyor, birkaç gün üst üste giyilebilecek parçalar popüler hale geldi.





Beverly Hills’te dolaşırken bunları düşünüyordum bir yandan, derken haliyle acıktık. Gucci restorana gittik. Nispeten yeni bir restoran, 1-2 senelik. Gucci mağazasına bitişik restoranın üst katında teras vardı, oğlumla beraber yemeklerimizi söyledik. Tadım menüsünü seçtik. Fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi sunumları çok enterasandı. Ayrıca, tipimizden mi, kokumuzdan mı bilemem yemekleri servis ederken yediklerimizin hepsinin helal olduğunu belirttiler. 😊Restoran doluydu, tadım menüsünü tercih edenler çoğunluktaydı. Fotoğraflardaki örnekler gibi, hakikaten tadımlık gelen porsiyonların tabak düzeni ve sunumuyla harika bir marka deneyimi sunuyorlar. Fakat bu durumun Gucci markasıyla ne kadar alakalı olduğunu anlamak zor. Neyse, yemeğin sonunda fark ettim ki azar azar ama çok yemişiz.





Şehir içinse genel olarak şunu söyleyebilirim; her yerde sanat var! Sokakları yürümek için keyifli hale getirmişler ve tabii sosyal medyada paylaşmak için.















