Murat Ülker’den Bakan Yumaklı'nın gıda israfı açıklamalarına destek: Tavsiye edilen tüketim tarihiyle son tüketim tarihi karıştırılmamalı

Murat Ülker, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın gıda israfı ve ürün etiketlerine ilişkin açıklamalarının ardından, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda bilinçli tüketim ve doğru etiket okumanın önemine dikkat çekti.

Murat Ülker, gıda israfının yalnızca ekonomik değil; çevresel, sosyal ve etik boyutları bulunan küresel bir sorun olduğunu belirterek, konunun Türkiye açısından da stratejik önem taşıdığına ve sürdürülebilir gelecek bakımından kritik olduğunu belirtti.

Ülker: Bilinçli tüketim gıda israfını önler

Ülker açıklamasında, tarımsal üretimden enerjiye, emeğe ve su kaynaklarına kadar büyük yatırımlarla üretilen gıdanın tüketilemeden çöpe gitmesinin hem ülke ekonomisi hem de doğal kaynaklar açısından önemli kayıp oluşturduğu vurgulandı. Bu nedenle gıdayı korumanın, bilinçli tüketmenin ve doğru bilgiyi yaygınlaştırmanın ortak sorumluluk haline geldiğini ifade etti.

'Son Tüketim Tarihi' ve 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' ayrımı

Kamuoyunda sıkça karıştırılan “Son Tüketim Tarihi” ile “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” kavramlarına ilişkin değerlendirmelere de yer veren Ülker, son tüketim tarihi bulunan ürünlerin belirtilen tarihten sonra tüketilmesinin güvenlik açısından risk oluşturabileceğini belirtti. Özellikle taze et, süt ürünleri ve soğuk zincir gerektiren ürünlerde bu durumun hayati önem taşıdığını kaydetti.

“Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” nin ise ürünün güvenliğinden çok kalite özellikleriyle ilgili olduğunu aktaran Ülker, uygun koşullarda saklanan birçok paketli kuru gıdanın belirtilen tarihten sonra da belirli süre tüketilebilir durumda olabileceğini söyledi. Bu noktada ürünün ambalaj bütünlüğü, saklama koşulları ve herhangi bir bozulma belirtisi gösterip göstermediğinin belirleyici unsur olduğuna dikkat çekti.

“Amaç gıda kaybını önlemek”

Dünyanın birçok ülkesinde gıda israfını azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında toplumsal farkındalığın artırılmaya çalışıldığı belirten Murat Ülker, temel amacın tüketici sağlığını korurken gereksiz gıda kaybını önlemek olduğu vurguladı.

Açıklamada tüketicilerin; tarih ifadeleri arasındaki farkı doğru bilmesi, ürünleri uygun koşullarda saklaması, ambalajı hasarlı veya bozulma belirtisi gösteren ürünleri tüketmemesi ve güvenlik ile kalite ayrımını bilinçli şekilde değerlendirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Bilimsel verilerle değerlendirilmeli”

Doğru bilgiyle hareket etmenin hem tüketici sağlığına hem de ülke kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacağını belirten Ülker, gıda tarihlendirme sistemlerine ilişkin tartışmaların bilimsel veri, düzenleyici çerçeve, tüketici davranışları ve sürdürülebilirlik hedefleri birlikte değerlendirilerek yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık uygulamalarına destek

Murat Ülker, açıklamasının sonunda insan sağlığından taviz vermeden, tüketici güvenini koruyarak ve gıda israfını azaltacak dengeli bir sistem oluşturulmasının temel öncelik olması gerektiği belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konudaki uygulamalarının desteklediğini ifade etti.

Bakan Yumaklı: Çöpe atılan her gıda gelecekten eksilen bir parça

Bakan Yumaklı, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda da gıda israfına dikkat çekmişti.

Yumaklı, çöpe atılan her gıdanın aslında “gelecekten eksilen bir parça” olduğunu belirterek, gelecek nesillere israfsız bir dünya bırakmanın önemini vurgulamıştı.

Gıda israfıyla mücadelenin yalnızca çevre politikası olarak görülemeyeceğini belirten Yumaklı, bunun aynı zamanda insanlığa karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etmişti.

Bakan Yumaklı daha önce yaptığı açıklamalarda, küresel ölçekte her yıl yaklaşık 2,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini ve bunun 250 kilometreküp su kaybına eş değer olduğunu da paylaşmıştı.







