Murat Ülker’den Bakan Yumaklı'nın gıda israfı açıklamalarına destek: Tavsiye edilen tüketim tarihiyle son tüketim tarihi karıştırılmamalı

Murat Ülker, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın gıda israfına ve ürün etiketlerindeki tarih ifadelerine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Ülker, “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi”nin son tüketim tarihiyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Gıda israfının önlenmesi için bilinçli tüketim ve doğru etiket okuma alışkanlığının önemine dikkat çeken Ülker, insan sağlığını önceleyen dengeli bir sistem çağrısı yaptı.
Murat Ülker, gıda israfının yalnızca ekonomik değil; çevresel, sosyal ve etik boyutları bulunan küresel bir sorun olduğunu belirterek, konunun Türkiye açısından da stratejik önem taşıdığına ve sürdürülebilir gelecek bakımından kritik olduğunu belirtti.
Ülker: Bilinçli tüketim gıda israfını önler
Ülker açıklamasında, tarımsal üretimden enerjiye, emeğe ve su kaynaklarına kadar büyük yatırımlarla üretilen gıdanın tüketilemeden çöpe gitmesinin hem ülke ekonomisi hem de doğal kaynaklar açısından önemli kayıp oluşturduğu vurgulandı. Bu nedenle gıdayı korumanın, bilinçli tüketmenin ve doğru bilgiyi yaygınlaştırmanın ortak sorumluluk haline geldiğini ifade etti.
'Son Tüketim Tarihi' ve 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' ayrımı
“Amaç gıda kaybını önlemek”
Dünyanın birçok ülkesinde gıda israfını azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında toplumsal farkındalığın artırılmaya çalışıldığı belirten Murat Ülker, temel amacın tüketici sağlığını korurken gereksiz gıda kaybını önlemek olduğu vurguladı.
Açıklamada tüketicilerin; tarih ifadeleri arasındaki farkı doğru bilmesi, ürünleri uygun koşullarda saklaması, ambalajı hasarlı veya bozulma belirtisi gösteren ürünleri tüketmemesi ve güvenlik ile kalite ayrımını bilinçli şekilde değerlendirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
“Bilimsel verilerle değerlendirilmeli”
Doğru bilgiyle hareket etmenin hem tüketici sağlığına hem de ülke kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacağını belirten Ülker, gıda tarihlendirme sistemlerine ilişkin tartışmaların bilimsel veri, düzenleyici çerçeve, tüketici davranışları ve sürdürülebilirlik hedefleri birlikte değerlendirilerek yürütülmesi gerektiğini kaydetti.
Bakanlık uygulamalarına destek
Murat Ülker, açıklamasının sonunda insan sağlığından taviz vermeden, tüketici güvenini koruyarak ve gıda israfını azaltacak dengeli bir sistem oluşturulmasının temel öncelik olması gerektiği belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konudaki uygulamalarının desteklediğini ifade etti.
Bakan Yumaklı: Çöpe atılan her gıda gelecekten eksilen bir parça
Bakan Yumaklı, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda da gıda israfına dikkat çekmişti.
Yumaklı, çöpe atılan her gıdanın aslında “gelecekten eksilen bir parça” olduğunu belirterek, gelecek nesillere israfsız bir dünya bırakmanın önemini vurgulamıştı.
Gıda israfıyla mücadelenin yalnızca çevre politikası olarak görülemeyeceğini belirten Yumaklı, bunun aynı zamanda insanlığa karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etmişti.
Bakan Yumaklı daha önce yaptığı açıklamalarda, küresel ölçekte her yıl yaklaşık 2,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini ve bunun 250 kilometreküp su kaybına eş değer olduğunu da paylaşmıştı.