Müslüman aleminin merakla beklediği Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Zilhicce ayı merak konusu oldu. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı.

Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetler için Peygamberimiz çok güzel sözler söylemiştir.

Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen bu ayın içerisinde Kurban Bayramı da bulunuyor. Bu yüzden insanlar Zilhicce ayının ne zaman başladığını merak ediyor.

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Peki, 2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı 22 Temmuz’da başlayacak. Yani bugün 3 Ağustos’a kadar da devam edecek. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmekte. Zilhicce ayının 10. günü de Kurban Bayramı’nın ilk günü olmakta.

Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor.

ÖZGÜN Zilhicce orucu ne zaman kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman?

Zilhicce orucu nasıl tutulur?

Zilhicce ayı bugün başladı Kurban Bayramı'nın idrak edildiği Zilhicce ayında oruç tutmanın fazileti de merak ediliyor.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmekte demiştik. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğu için sadece ilk dokuz gün oruç tutulabilir. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için Zilhicc'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmeli.

Hacda olanlar da Zilhicce orucu tutmalı mı?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri var.

ÖZGÜN Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü tutulan orucun 2 yıl sevabı var mı?

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyuruyor. Yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" diyor. (Müslim, Sıyâm, 196-197) Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmekte.

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