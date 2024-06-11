zilhicce ayının ilk on günü ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Zilhicce ayı, Hicri takvimin 12. ve son ayıdır. Bu mübarek ayda haccın yapılması ve Kurban Bayramı'nın kutlanması gibi önemli dini olaylar gerçekleşir. Zilhicce ayının ilk on günü de faziletli günler arasında yer alır ve oruç tutmanın sevabı kat kat artar.

Zilhicce ayı Hicri takvimin kaçıncı ayı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Zilhicce ayı merak konusu oldu. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı.

Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetler için Peygamberimiz çok güzel sözler söylemiştir.

Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen bu ayın içerisinde Kurban Bayramı da bulunuyor. Bu yüzden insanlar Zilhicce ayının ne zaman başladığını merak ediyor.

Peki, 2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, 7 Haziran Cuma günü başladı. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günü olarak idrak edilir. Zilhicce ayı 06 Temmuz 2024 Cumartesi günü sona erecek.

Zilhicce orucu nasıl tutulur?

Zilhicce ayı bugün başladı Kurban Bayramı'nın idrak edildiği Zilhicce ayında oruç tutmanın fazileti de merak ediliyor.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmekte demiştik. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğu için sadece ilk dokuz gün oruç tutulabilir. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için Zilhicc'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmeli.

Hacda olanlar da Zilhicce orucu tutmalı mı?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri var.