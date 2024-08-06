Mustafa Kutlu: Kızılcık Şerbeti ile maden keşfedildi

“Muhafazakar aile hikayeleri ilgi çekti” başlığıyla ilk kez dizi gündemiyle ilgili röportaj veren Mustafa Kutlu, Kızılcık Şerbeti ile Türk televizyonlarında görülmeyen bir maden keşfedildiğinin altını çizdi. Kutlu, “Bu keşiften büyük bir netice alan aynı yapımcı, işi daha ileri götürdü ve daha derin bir konuyu işledi. Dolayısıyla Kızıl Goncalar’ı Kızılcık Şerbeti’nden daha ileri bir adım olarak gördüm. İşin tuhaf tarafı Kızıl Goncalar’ın post kavgasının ekranda cereyan ettiği günlerde, Türkiye’deki tarikatların arasında da böyle tartışmaların olduğuna şahit olduk. Demek ki sosyolojisi oturmuş, yapılması gereken bir meseleymiş bu. Tabii burada da tekke adabına uymayacak, tasavvuf müritlerinin ahlakına sığmayacak şeyler vardı ve bizim seyircimiz buna reaksiyon gösterdi. Bu hikâyeleri ele alıp işleyen kişiler belli kesimin insanı, yaklaşımları da bundan farklı olmaz. Ama her zaman söylüyorum, bu karşı çıkmalarda iyisi olmadıktan sonra böyle bir kıyas yapılamaz. ‘İyisini yap da görelim’ derler insana” diyerek bu tür dizilerin yapılması gerektiğine işaret etti.