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Urartu eserleri Kars’ta sergileniyor

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu dönemine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergileniyor. Ağrı’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2015’te düzenlenen operasyonla ele geçirilen eserler, gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müzedeki Özel Sergi Alanı’nda ziyarete açıldı.

04:00 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:58 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Urartu Kralı 2. Argişti (milattan önce 713) dönemine tarihlendirilen eserlerin 2021’de Macaristan’dan iadesi sağlanan Urartu dönemi eserlerinin devamı olduğu değerlendiriliyor. Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, müze koleksiyonunun önemli bir bölümünün Urartu dönemine ait eserlerin oluşturduğunu söyledi.

KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK SERGİ

Bir kısmı Ağrı’da kaçakçıların elinden kurtarılan eserlerin Kars’a getirildiğini ifade eden Aslan, “Urartu dönemine ait eserler, 2015 yılında Ağrı’da kaçakçılıkla mücadele sonucu ele geçirilen eser grubudur. Özellikle kültür varlığı kaçakçılığını önlemeye yönelik bir sergi oluşturduk. Bu eserler müzemize getirildiği dönemde Macaristan’da bir grup eser yakalanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan inceleme ve çalışmada, koleksiyonların müzedeki eserlerimizle büyük benzerlik gösterdiği, Urartu eserleri olduğu anlaşılıyor. Bu da kanıtlandıktan sonra eserler Türkiye'ye getirildi" dedi.



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