Urartu eserleri Kars’ta sergileniyor

Bir kısmı Ağrı’da kaçakçıların elinden kurtarılan eserlerin Kars’a getirildiğini ifade eden Aslan, “Urartu dönemine ait eserler, 2015 yılında Ağrı’da kaçakçılıkla mücadele sonucu ele geçirilen eser grubudur. Özellikle kültür varlığı kaçakçılığını önlemeye yönelik bir sergi oluşturduk. Bu eserler müzemize getirildiği dönemde Macaristan’da bir grup eser yakalanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan inceleme ve çalışmada, koleksiyonların müzedeki eserlerimizle büyük benzerlik gösterdiği, Urartu eserleri olduğu anlaşılıyor. Bu da kanıtlandıktan sonra eserler Türkiye'ye getirildi" dedi.