Mahmud Derviş’in şiirleri ‘afiş’ oldu

Görsel tasarım sanatçısı ve akademisyen Muhammed Emin Albayrak, Filistin edebiyatının önemli şairlerinden Mahmud Derviş’in şiirlerini tasarımla buluşturdu. Derviş’in çeşitli şiirlerinin İngilizce olarak derlendiği “Maalesef Cennetti” kitabıyla tanışan Albayrak, kitaptan seçtiği dizelerden hazırladığı grafik tasarım posterlerden bir sergi açtı. 7 Ekim’den önce ortaya çıkan sergi fikri, bugün Atatürk Kültür Merkezinde “Zafer Bizimdir” başlığıyla sanatseverlerle buluştu. Albayrak, Filistin’in unutulmaya başladığı anda, direnişi yeniden hatırlatmak için açtığı sergisini Yeni Şafak’a anlattı. 33 dizeyi latin harfleriyle tasarlayan sanatçı, hem Derviş’in tanınmasını hem de Filistin’in unutulmamasını hedefliyor.

DİRENİŞ ŞUURUNUN DİLİ LATİNCE

Sözün estetiğini tasarıma döken sanatçı, sergiyi acıların taze olduğu dönem özellikle açmadığını ifade ederek, “Tasarıma şiirden daha uygun bir metin biçimi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü şiir zarif, estetik ve zeka barındıran bir sanat. Tasarım da aynı özellikleri gerektiriyor. 7 Ekim’den önce Mahmut Derviş’i taltif etmeye, ülkemize hatta ülkemiz dışındaki insanlara tanıtmaya niyet ettim. 7 Ekim ise artık bu işin yapılmasını zaruret haline getirdi” diye konuştu.

Tasarladığı çalışmalarının Filistin eylemlerinde pankart olarak kullanılmasını isteyen Albayrak, eserlerde Latin harfi tercih etme nedenini şöyle açıkladı: “Projeye başlarken kompozisyonları hem Arap hem Latin harflerinden oluşturmak istedim. Sonra Arapçanın kullanıldığı ülkelerin bu çalışmayı hak etmediğini düşündüm ve çıkardım. Bu şuuru ortaya koyan Avrupa ve Amerika'daki öğrenci direniş hareketlerinin dili, direnişin dili olmayı daha çok hak ediyor. Bu çalışmaların ona hizmet etmesini daha doğru ve ahlaki buluyorum.”

DİZELERİN GÜNCELLİĞİ TRAJEDİNİN İSPATI

Direniş ruhunu eserleriyle ortaya koyduğunu söyleyen Muhammed Emin, geçmiş çalışma ve tecrübelerinden farklı bir tarz deneyerek Filistin’in yarasına merhem olmak istediğini dile getirdi. Albayrak, “Herkesin beğenebileceği, farklı düşünce yapısı ve görsel zevke sahip insanların, arada kendisine ait hissedebileceği çalışmaların olması için biraz çeşitliler. Fakat öne çıkan ilk şey yazı. Bazen yazılar çok küçük. Ama ortaya koyacağınız eylemin temeli yazıyı okumak oluyor. Dizeler, 1970-90’lara kadar yazılmış şiirlerden derlenenlerin arasından seçildi. Bugün de bize aynı şeyleri söylüyor. O kadar güncel dizeler yer alıyor ki… ‘Kafilemizden bir kadın, köyüm sırtında taşıdığım bir bohça dedi bize’ diyor birinde. Bugün de sırtında bir bohça, köyünü taşıyan kadınlar görüyoruz Gazze’de. Dizelerin, güncelliğini koruyor olması trajedinin ispatı niteliğinde” dedi.

SATILAN ESERLER GAZZE’YE BAĞIŞ OLACAK

Sanatçı, sergileme bittikten sonra, tasarım posterleri dijital olarak ücretsiz erişime açacak. İmzalayacağı özel baskı tasarımları satışa sunacağını söyleyen Albayrak, şunları aktardı: “Yüksek kaliteli hallerini internet üzerinden ücretsiz olarak paylaşacağım. Serginin gezmesini istiyorum. Benim adımla gezmesine gerek yok. İnsanlar, bir şekilde bunlarla karşılaşsın istiyorum. Eserleri satın almak isteyenler için final baskı yapıp 7 bin 100 liradan satışa çıkarmayı düşünüyorum. 7 bin 100’ün anlamı da 10. ayın 7’si. Her eserden 10 baskı yapıp imzalayacağım. Elde edilen geliri de Gazze’ye göndereceğim.”







