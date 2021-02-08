Hayat Mustafa Sandalın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı Bu ülkede yaşadığım için onur duydum
AKTÜEL TÜRKİYE

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı: Bu ülkede yaşadığım için onur duydum

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcı Emina Jahovic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz" dedi ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Jahovic "Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı.
Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı Emina Jahovic, "Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik.
Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz. Bizlere iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.

  • Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Emina Jahovic şu ifadeleri kullandı:

Test aşamasından itibaren, öncelikle evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak durumumuzu yakından takip ettiler. Bu duygusal ve korku dolu süreci çocuklarımla tek başıma atlatmaya çalışırken; aklımdan dünyanın her yerinde benzer veya daha zor şartlarla mücadele eden, bu hastalık sebebiyle sevdiklerini kaybeden milyonlarca insan geçti.

  • Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi. Bu vesileyle sonda zikredilen fakat başta gelen, en önemli ve kalpten teşekkürüm ise; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Filyasyon Ekipleri, Aile Hekimlikleri ve Sağlık Çalışanlarımızadır. Tüm bu süreçte ellerinden gelen hiçbir desteği bizlerden esirgemedikleri için kendim ve çocuklarım adına teşekkürü bir borç bilirim. Saygı ve minnetlerimle.

Kabus devam ediyor: İşte koronavirüse yakalanan ünlüler
FOTOĞRAF 13
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IRMAK ÜNAL <br> <br> Irmak Ünal Instagram hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. İşte Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları: Corona virüs ile boğuşuyorum son dört gündür. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim.
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REYNMEN <br> <br> Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” dedi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin dedi.
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ALİNA BOZ <br> <br> Alina Boz yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu, Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim dedi.
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KUBİLAY AKA <BR> <BR> Kubilay Aka, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak esprili bir açıklama yaparak, Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor dedi.
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DİLAN ÇITAK TATLISES <br> <br> İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır diyerek coron virüse yakalandığını duyurmuştu. 30 yaşındaki şarkıcı, durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine içini döktü: “Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de...”
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