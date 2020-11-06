Müzik dünyasından acı haber: Timur Selçuk hayatını kaybetti

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, hayatını kaybetti. Timur Selçuk'un kısa sürede yayılan ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan yazar Enver Aysever, "Timur Selçuk'u kaybettik" ifadeleriyle Selçuk'un ölümünü doğruladı.

Timur Selçuk’u kaybettik. — Enver Aysever (@enveraysevera) November 6, 2020

"Sabaha karşı ölü bulduk"

Timur Selçuk'un eşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz."

Timur Selçuk kimdir?

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.

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