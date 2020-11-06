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Hayat Müzik dünyasından acı haber Timur Selçuk hayatını kaybetti Timur Selçuk kimdir?
KÜLTÜR SANAT

Timur Selçuk kimdir?

Müzik dünyasından acı haber: Timur Selçuk hayatını kaybetti! Timur Selçuk kimdir?

Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan piyanist ve besteci Timur Selçuk hayatını kaybetti. 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Devlet Sanatçısı' unvanını alan 74 yaşındaki Selçuk'un herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı öğrenilirken, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Timur Selçuk
Timur Selçuk

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, hayatını kaybetti. Timur Selçuk'un kısa sürede yayılan ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan yazar Enver Aysever, "Timur Selçuk'u kaybettik" ifadeleriyle Selçuk'un ölümünü doğruladı.

"Sabaha karşı ölü bulduk"

Timur Selçuk'un eşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz."

Timur Selçuk kimdir?

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.

  • Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon muziği bestelemiştir.
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