Nadide eserler depremzedeler için bağışlandı

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı depremden etkilenen afetzedelere destek olabilmek için yardım müzayedesi gerçekleştirdi. Üsküdar Sahaflar Çarşısı’ndaki mezata, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kitapsever ve koleksiyonerler katıldı. Müzayedede, çarşıda bulunan Osmanlıca, Elvin, Hezarfen, Ekin, Kalender ve Kırkambar Sahaf ile Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Lütfi Bayer, Fatih Hündür ve Beşir Ayvazoğlu’nun bağışladığı 300 kitap, açık artırma usulüyle satıldı.

Aralarında 18. ve 19. yüzyıla ait el yazması Kur’an-ı Kerimler, 19. yüzyılda yazılmış, altın tezhipli, tasvirli Enam-ı Şerif, Doğan Kardeş baskısı Besim Atalay’ın 10. asırdan beri yapılmış Türkçe meallerden istifade ederek hazırladığı 1962 tarihli Kur’an meali, Ahmet Naim Efendi’nin Osmanlıca iki cilt olarak 1928 yılında basılmış olan Sahihi Buhari tercümesi, Kemal Tahir ve Ümit Yaşar Oğuzcan imzalı kitapların yanı sıra birçok eser mezatta satıldı.

İKİNCİ MEZAT RAMAZAN AYINDA

Depremzedeler yararına yapılan mezat, derneğin düzenlediği ilk müzayede oldu. Satıştan 200 bin liraya yakın gelir elde edildi. Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar İstekli, satıştan sağlanan parayı AFAD’a bağışlayacaklarını ifade etti. Deprem bölgesinde ihtiyaçların devam edeceğinin altını çizen İstekli “Üsküdar Sahaflar Derneği olarak çarşıdaki arkadaşlarla toplayabildiğimiz miktarı gönderdik ama bununla yetinmek istemedik. Dernek olarak imkanlarımız çerçevesinde, elimizdeki kitaplardan toplayarak böyle bir müzayede yaptık. Kârı değil, elde edeceğimiz bütün hasılatı depremzedeler yararına AFAD’a yatıracağız. Ramazan ayının son haftası ikinci bir müzayede ile bu kez tanınmış şair ve yazarlardan imzalı kitap talep edeceğiz. Topladığımız kitapları satıp yine deprem bölgesine göndermek istiyoruz” dedi.

Tasvirli Enam-ı Şerif.

SULTAN’IN KUR’AN’I 120 BİN LİRAYA SATILDI

Tüm kitapların bağış olduğunun altını çizen İstekli, mezatın en nadide eseri Uğur Yiğin isimli koleksiyoner tarafından bağışlanan Sultan 2.Abdülhamid’in özel cüz takımı olduğunu dile getirdi: “Abdülhamid’in tahta çıkışının 10. yıl dönümü dolayısıyla bastırıp çevresindeki özel kimselere okunmak üzere dağıttığı, Hafız Osman hattından bastırılmış bir cüz takımı vardı. İstanbul Müzayede sahibi Uğur Yiğin adıma satın gelirini bağışlayın dedi. 120 bin liraya sattık.”

İKİ KİTAP BAĞIŞLADI

Müzayedeye katılan ve eser veren isimlerden birisi de yazar Beşir Ayvazoğlu idi. Safahat’ın ikinci kitabı olan Süleymaniye Kürsüsü’ndenin ikinci baskısını ve Ahmet Rasim’in Hazine-i Mekatip’ini bağışlayan yazar, açık artırmadan bir kitap satın aldı. Ayvazoğlu şunları söyledi: “Çarşı, Üsküdar Belediyesi’nin sahaflara tahsis ettiği çok güzel bir mekan. Mezat da çok iyi düşünülmüş. Çok memnun oldum. Sahafların deprem bölgesine katkısı olacak. Geç haberim oldu, yoksa daha çok kitap getirirdim. Bir sonraki mezat için getireceğim inşallah. Safahat bin liraya satıldı. Ben de araştırmakta olduğum Türkçülük tarihine ilişkin bir kitap satın aldım.”











