Necip Fazıl eserleriyle AKM’de anılıyor

Türk edebiyatına iz bırakmayı başarmış; şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek 39. ölüm yıldönümünde tiyatro eserleriyle ve sergiyle Atatürk Kültür Merkezinde anılacak. 25 Mayıs 1983 yılında vefat eden Necip Fazıl’ın “Bir Adam Yaratmak” oyunu 17-18 Mayıs tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda izleyici ile buluşacak. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Bir Adam Yaratmak oyunu, Necip Fazıl’ın 1937 yılında Zonguldak’ta bir maden ocağında yazdığı ve ilk olarak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulan eseri olarak biliniyor. Oyun biletleri akmistanbul.gov.tr adresinden temin edilebilir. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan, Şeyma Kısakürek Sönmezocak’ın küratörlüğünü üstlendiği “Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed’e Mektup” başlıklı sergi ise 26 Mayıs tarihine kadar AKM Çok Amaçlı Salonda ücretsiz olarak gezilebilecek. Adını Necip Fazıl’ı Toptaşı Cezaevi’nde yazdığı şiirinden alan sergi, ziyaretçilerine interaktif bir sergi deneyimi yaşatacak.

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