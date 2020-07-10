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Hayat Necip Fazılın Ayasofya sözleri gerçek oldu Sonunda açıldı
AKTÜEL

Necip Fazıl'ın Ayasofya sözleri gerçek oldu: Sonunda açıldı

Yıllar önce "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" diyen Necip Fazıl'ın bu sözleri sosyal medyada bir hayli ilgi odağı oldu. Fazıl'ın sözlerinin bugün Danıştay kararıyla gerçek olması ile vatandaş tarafından büyük coşku ile karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Necip Fazıl Kısakürek
Fotoğraf: Arşiv / Necip Fazıl Kısakürek

Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı açıklandı. Müslüman alemi sevinç gösterilerine başlarken Batı medyası çığırtkanlık yapmaya başladı. Tün gelişmeler yaşanırken Necip Fazıl Kısakürek'in yıllar önce Ayasofya ile ilgili söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısakürek yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanıyor:

"Gençler! Bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilir. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş, kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya üstünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak.

Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçirilecek.

Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine aynı şekilde mühürlemeye yeltenip hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak.

Ayasofya'yı artık önüne geçilemez bir sel, bu sel açılacak. Bekleyin gençler. Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Hepimiz şöyle diyelim:

"O selin üzerinde bir saman çöpü olsam daha ne isterim."

Gençler kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve betonarmeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır."


Necip Fazıl'ın sesinden
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Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

Tüm dünyanın beklediği karar çıktı: Ayasofya artık müze değil
OYNAT 00:00
Tüm dünyanın beklediği karar çıktı: Ayasofya artık müze değil
Ayasofya ile ilgili olarak 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayrıca gerekçede, Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.


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