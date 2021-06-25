Hayat Necla-Metin Büyükşen cinayetinde umutlandıran gelişme Müge Anlı canlı yayında açıkladı
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Necla-Metin Büyükşen cinayetinde umutlandıran gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı

Konya'da eve giren kar maskeli ve pompalı tüfekli saldırganlar tarafından öldürülen Necla-Metin Büyükşen cinayeti günlerdir Türkiye'nin gündemindeydi. Necla-Metin Büyükşen çiftinin oğulları olan doktor Osman Büyükşen'in Müge Anlı'nın programına katılması ve canlı yayında sinir krizi geçirmesiyle sevindirici haber geldi. Büyükşen'in katillerin bulunması talebi karşılıksız kalmadı. Anlı, 10 deneyimli JASAT dedektifinin cinayetleri aydınlatmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Necla-Metin Büyükşen cinayetinde umutlandıran gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı
Öldürülen çiftin çocukları Büşra ve Osman Büyükşen

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu. İki kardeşinin de cinayetlerin baş şüphelisi olması Büyükşen'i yıktı. Canlı yayında ağlayıp sinir krizi geçiren doktor, "Ben ne yapayım Müge hanım, ikisi de kardeşim. Anne babamın katilinin bulunmasını istiyorum. Herkese sesleniyorum, yardım edin." demişti

10 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Müge Anlı'da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.Yayınını bu sıcak gelişmeyle açan Müge Anlı; "Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 10 deneyimli JASAT dedektifi, soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı'na destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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NE OLMUŞTU?

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu. Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra'nın da yanlarında olduğu ortaya çıktı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu öğrenilmişti.

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