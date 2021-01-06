Hayat Nefes darlığıyla hastaneye koştu Koronavirüsten şüphelenildi akciğerinden ceviz çıktı
AKTÜEL

Nefes darlığıyla hastaneye koştu: Koronavirüsten şüphelenildi akciğerinden ceviz çıktı

Nefes darlığıyla hastaneye koştu: Koronavirüsten şüphelenildi akciğerinden ceviz çıktı

Bursa'da nefen darlığı çekmesi üzerine gittiği hastanede koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan Dursun Akduman'ın (65), akciğerinde ceviz olduğu ortaya çıktı. Ceviz, ameliyatla alınırken Akduman, “Öksürünce çıkar diye düşündüm ama çıkmadı” dedi.

Haber Merkezi DHA
65 yaşındaki Hasan Dursun Akduman'ın içtiği cevizli su başına iş açtı.
65 yaşındaki Hasan Dursun Akduman'ın içtiği cevizli su başına iş açtı.

Hasan Dursun Akduman, kolesterol seviyesini düzenlemesi ve kalp krizi riskini azaltması için kahvaltıdan önce cevizli su içti. Kısa süre sonra nefes darlığı çekmeye başlayan Akduman, Bursa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Akduman'ın yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Kendi isteğiyle hastaneden taburcu olan Akduman, özel hastanede bronkoskopi yaptırdı. Akduman’ın sol akciğerinde suyla içtiği yarım cevizin sol akciğerine gittiği saptandı. Ceviz, yapılan operasyonla akciğerden çıkarıldı. Akduman, aynı gün taburcu edilerek evine gönderildi. Cevizin çıkarıldığı operasyon ise kamerayla kaydı alındı.

Belçika'da bir restoran müşterilerinin boyu ve kilosuna göre ne yiyeceğine karar verecek
DÜNYA
Belçika'da bir restoran müşterilerinin boyu ve kilosuna göre ne yiyeceğine karar verecek

'ÖKSÜRÜNCE ÇIKAR DİYE DÜŞÜNDÜM'

Nefes darlığı şikayeti olduğu için Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs servisine kaldırıldığını söyleyen Akduman, "Sabah kahvaltısında ceviz suyu içiyordum. Suyu içerken ceviz boğazıma kaçtı. Kahvaltı yaptıktan sonra hırıltı başladı. Cevizin nefes boruma kaçtığını anladım. Öksürünce çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Torunum hemşire olduğu için kendisini aradım. Hastaneye gittik. Ciğerlerimde buzlanma olduğunu söyleyip, koronavirüs testine gönderdiler. Yatışımı yaptılar. Testimin negatif çıktığını ama bir kaç gün hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Daha sonra özel bir hastaneye gittim. Orada ciğerlerimde ceviz olduğu tespit edildi. Ceviz çıkarıldıktan sonra normale döndüm. Şu anda sağlık durumum iyi" dedi.

Akciğer'den çıkarılan 3 santimetre büyüklüğündeki ceviz.

'UYGUN EKİPMANLARLA CEVİZİ ÇIKARDIK'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Arzu Ertem Cengiz de "Hasta bize nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Biz de koronavirüs açısından değerlendirmelerimizi yaptık ama herhangi bir bulguya rastlayamadık. Hastanın hikayesini derinleştirince, suyun içine koyduğu cevizin akciğere kaçabileceğini düşündük ve bronkoskopi işlemi yaptık. Sol akciğeri tıkayan cevizi gördük. Uygun ekipmanlarla cevizi çıkararak hastayı rahatlattık. Sonrasında hasta iki gün kadar antibiyotik tedavisi aldı. Belirgin olarak rahatladı. Hasta iyi bir şekilde taburcu edilerek evine gönderildi" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN İLK OLDU'

Yaptığı operasyonla cevizi tek parça halinde akciğerden çıkardığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç ise, "Endoskopik olarak mideden çeşitli şeyler çıkarıyorduk ama akciğerde böylesine ilginç bir şey çıkarmak bizler için ilk oldu. Yabancı cismi görünce oradan çıkarmamız gerekiyor. Bırakma şansımız yok. Normalde mide balonu çıkarırken kullandığımız kancalı malzemenin bu hasta için uygun olabileceğini düşündük. Kıskaç gibi tutarak cevizi tam parça halinde dışarıya alma imkanımız oldu. Ekip olarak çok mutlu olduk. Bunu yapamamış olsak belki hastanın hayatına mal olabilirdi. Hep birlikte böyle bir iş çıkardık. Mutluyuz, hastamız adına da sevinçliyiz" dedi.

Abone Ol Google News
Evet manşet oldunuz

Evet manşet oldunuz

​Asker kaçağı kısıtlamayı deldi: Yarın manşet mi olacağız?
TEKNOFEST başvuruları başladı

TEKNOFEST başvuruları başladı

​Yarışma hakkını elde etmek için son gün 28 Şubat.
Boğaziçinde gözaltına alınan Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı

"Küresel şirketler insanımızın iyi niyetini suistimal ediyor..."

​Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı.

Hesaplara yatmaya başladı

Hesaplara yatmaya başladı

​Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi açıklaması.
Malatya'da<br>çok acı olay

Malatya'da
çok acı olay

​Dedenin bir anlık hatası torununu öldürdü.
İki ilçe için<br>yasak kararı

İki ilçe için
yasak kararı

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı..
'Aklınızı başınıza alın'

'Aklınızı başınıza alın'

​Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı.
Arnavutluk Başbakanı Albayrak İnşaat'a övgüler yağdırdı: Harika bir iş yapıyorlar
Ekonomi

Arnavutluk Başbakanı Albayrak İnşaat'a övgüler yağdırdı: Harika bir iş yapıyorlar

Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremde evleri yıkılan depremzedeler için yapılacak 522 konutun ihalesini kazanan Albayrak İnşaat kolları sıvayarak çalışmalara başlarken beklenen temel atma töreni de gerçekleştirildi. Online bağlantı ile törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'a seslenerek projenin bitiş tarihiyle ilgili söz alırken, törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise ''Harika bir iş yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu kadar düzenli ve güzel bir şantiye hiç görmedim. Böyle bir proje ve çalışma ülkemiz için güzel bir örnek teşkil edecek.'' diyerek Albayrak İnşaat'a övgüler yağdırdı.
MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.
Özel harekat ve asayiş ekipleri peşine düştü kalaşnikofla yakalandı: 'Doğada atış yapacaktım'
Gündem

Özel harekat ve asayiş ekipleri peşine düştü kalaşnikofla yakalandı: 'Doğada atış yapacaktım'

Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 3 kişinin kullandığı otomobil kaza yaparken zanlılardan biri özel harekat, yunus ve asayiş ekiplerinin mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı. Tutuklanan zanlının "doğada atış yapacaktım" dediği öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.