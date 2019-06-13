Hayat Nesli tehlikede olan yılan Nemrut Dağında görüldü
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Nesli tehlikede olan yılan Nemrut Dağı’nda görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve rakımı 2 bin metrenin üzerinde olan yerlerde yaşayan Beyazbantlı Dağ Engereği Nemrut Dağı’nda görüldü.

Haber Merkezi IHA
Beyazbantlı Dağ Engereği
Beyazbantlı Dağ Engereği

Türkiye’de yaşayan 14 engerek yılanından biri olan endemik Beyazbantlı Dağ Engereği, Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı tümülüsünde tespit edildi. Kommagene Uygarlığının devasa heykellerinin bulunduğu ve ‘tanrılar tahtı’ olarak bilinen 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı, nesli tükenmekte olan bir canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Yüksek rakımlı yerlerde görülmüştü

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız tarafından yapılan bilimsel araştırmada bu yılan türüne rastlandı.

Nemrut Dağı tümülüsünde rastlanan Beyazbantlı Dağ Engereği, rakımı 2 bin metrenin üzerindeki yerlerde yaşıyor. 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda görülen Beyazbantlı Dağ Engereği, daha önce Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Hatay, Tunceli ve Kayseri’nin yüksek rakımlı yerlerinde görülmüştü.

Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Adıyaman bölgesinde sadece Nemrut Dağı’nda görülen yılan türüyle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

  • “Nemrut Dağı’na yaptığımız arazi çalışmasında ülkemize endemik olan bir dağ engereği türünü bulduk. Ülkemizde 14 engerek türü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Beyazbantlı Dağ Engereği (Montivipera albizona) dediğimiz türdür. İlk tespitlerde bu yılan türünün sadece Sivas ve Kahramanmaraş illerinde olduğu biliniyordu. Dünya’nın herhangi bir yerinde yoktu. Ancak son yapılan araştırmalarda Malatya, Hatay, Tunceli, Kayseri’den sonra Adıyaman’ın Nemrut Dağı’nda tespit edildi.
  • Bu tür zehirli bir yılan türüdür. Rakımı 2 bin metrenin üzerinde olan yerlerde yaşarlar. 2 bin metrenin üzerindeki yerlerde fazla insan yerleşimi olmadığı için zararlı bir tür değildir. Boyut itibariyle küçük bir yılandır. Boyu maksimum 1 metreyi bulur. Hareketleri yavaştır ve saldırgan bir tür değildir. Kendisini rahatsız etmediğiniz sürece saldırmaz ve ısırmaz. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından ‘nesli tehlike altında olan’ bir yılan türüdür.”

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