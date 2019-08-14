Hayat Nesli tükenmek üzere Sivasta görüldü
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Nesli tükenmek üzere: Sivas’ta görüldü

Sivas’ın Kangal ilçesinde nesli tehlikede olan alaca sansar, görüntülendi. Yaban hayatındaki ender rastlanan türlerden biri olan sansar, Sivas’ın Kangal ilçesi Etyemez köyü yakınlarında ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Alaca kokarca
Alaca kokarca

Yaban hayatındaki ender rastlanan türlerden biri olan ve nesli tükenmekte olan alaca sansar (Alaca kokarca), Sivas’ın Kangal ilçesi Etyemez köyü yakınlarında ortaya çıktı.

Alaca sansarı fark eden Şeyhhamit Karakuş, cep telefonuyla sansarın fotoğrafını çekmeyi başardı. Doğasıyla insanlardan uzak duran, zarar verilmedikçe hırçınlaşmayan alaca sansarın, fark edildiğinde korkmuş ve hırçın olduğu belirtildi.

Sansarın insanlar tarafından veya vahşi bir hayvan tarafından korkutulmuş olabileceği düşünülüyor.

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