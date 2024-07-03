Nihayet Dergisi Temmuz ayı sayısı çıktı: Dikkat!Dikkatimizi kaybettik

Dosya; Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor. Cihan Aktaş,

“Murat Pay Sinemasında Boşluk ve Hafıza”

başlıklı yazısıyla okurunu selamlıyor. Elvide Demirkol, M. Reza Behnam’ın

“Truman Show ve İsrail’in Kaldırılan Hile Örtüsü”

başlıklı yazısının çevirisini okura sunuyor.

“Evrak-ı Perişan Arasında”

serisine devam eden Necati Tonga ise Veled Çelebi İzbudak’ın kitaplaşmamış hatıralarını paylaşıyor. Tahsin Yıldırım, kibar sözlü ama patavatsız olarak bilinen şair Mustafa Sami Efendi’yi ve anılarını hatırlatıyor. Ahmed Fatih Andı ise Yunan yönetmen Angelopoulos’la ünlü Yunan yazar Kazancakis arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Kevser Çelikel,

“Lavanta ile Gastronomi Denemeleri”

başlıklı yazısıyla lavantayla mutfağımızı yakınlaştırıyor. Serdar Gürçay, Kurban Bayram’ında kurban dağıtımı yapmak için gittiği Sierra Leone hakkındaki izlenimlerini anlatırken, Emre Yılmaz modern zamanın kumar alışkanlıklarının ruhumuzda oluşturabileceği yaraları anlatıyor. Nihayet’i Türkiye’nin her yerinde gazete bayileri, seçkin kitabevleri ve zincir mağaza marketlerde bulabilir,