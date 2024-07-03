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Nihayet Dergisi Temmuz ayı sayısı çıktı: Dikkat!Dikkatimizi kaybettik

Kültürden sanata, bilimden tarihe, felsefeden düşünceye, gündelik yaşamdan yaşam kültürüne dair yazıların ve söyleşilerin yer aldığı fikir dergisi Nihayet'in Temmuz ayı sayısı okuyucularıyla buluştu. Derginin, önsözünde; ''Bu sayımızın dosyası dikkat eksikliğini de kapsamakla birlikte, konumuz tam olarak o değil aslında. Dikkat eksikliği bambaşka ve sonradan ortaya çıkmayan bir klinik olay'' diye vurgulandı.

15:29 - 3/07/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Nihayet Dergi Temmuz kapağı
Nihayet Dergi Temmuz kapağı
Dosya; Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor. Cihan Aktaş,
“Murat Pay Sinemasında Boşluk ve Hafıza”
başlıklı yazısıyla okurunu selamlıyor. Elvide Demirkol, M. Reza Behnam’ın
“Truman Show ve İsrail’in Kaldırılan Hile Örtüsü”
başlıklı yazısının çevirisini okura sunuyor.
“Evrak-ı Perişan Arasında”
serisine devam eden Necati Tonga ise Veled Çelebi İzbudak’ın kitaplaşmamış hatıralarını paylaşıyor. Tahsin Yıldırım, kibar sözlü ama patavatsız olarak bilinen şair Mustafa Sami Efendi’yi ve anılarını hatırlatıyor. Ahmed Fatih Andı ise Yunan yönetmen Angelopoulos’la ünlü Yunan yazar Kazancakis arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Kevser Çelikel,
“Lavanta ile Gastronomi Denemeleri”
başlıklı yazısıyla lavantayla mutfağımızı yakınlaştırıyor. Serdar Gürçay, Kurban Bayram’ında kurban dağıtımı yapmak için gittiği Sierra Leone hakkındaki izlenimlerini anlatırken, Emre Yılmaz modern zamanın kumar alışkanlıklarının ruhumuzda oluşturabileceği yaraları anlatıyor. Nihayet’i Türkiye’nin her yerinde gazete bayileri, seçkin kitabevleri ve zincir mağaza marketlerde bulabilir,
sitesinden kolayca abone olabilirsiniz.

Temmuz sayısı şu cümlelerle açıklandı;

Bazı camilerin dış duvarlarına yaslı banklarda sessizce oturan veya pazarlarda bir öbek otun yanında oturan ama öylece oturan yaşlılar görürsünüz. Herhangi bir ekrana bakmadan, bir şey izlemeden, bir şey okumadan, hatta konuşmadan öylece oturabilirler. Saatlerce. Birkaç saat boyunca böyle olmak, günümüz insanı için hâllice bir işkenceye denk olabilir. Günümüzün dikkati çalınmış insanı, bir yerde hareketsiz, kımıltısız ve özellikle ekransız oturma yeteneğini kaybetmiş olmalı.


Bunun sebebi, dikkatini sürekli oraya buraya çekiştiren milyonlarca içeriğe bağımlı kılmış olmasıdır. Onun bir içerik oburu olarak mütemadiyen içerik tüketmesi, içeriğe gömülmesi gerekir. Dev bir yutak olmuştur artık. İçerik akışında yaşanan bir sekte bu yutağın tedirgin olmasına yol açar. Bu sayımızın dosyası dikkat eksikliğini de kapsamakla birlikte, konumuz tam olarak o değil aslında.


'Doç. Dr. Mehmet Dinç’in “Dikkat Dikkat” başlıklı yazısını okuyoruz'

Dikkat eksikliği bambaşka ve sonradan ortaya çıkmayan bir klinik olay. Herhangi bir insan, bu tür ekran taarruzuna maruz kalmadan da dikkat eksikliği yaşayabilir. Nihayet bu ay azalan dikkatimizi konu alıyor. Dosya, Kübra Kuruali ve Aleyna Ayan’ın Dr. Tolga Yıldız ile yaptıkları söyleşiyle açılıyor. Yıldız, hepimizin yaşadığı dikkat eksikliğiyle bir hastalık olan DEHB’in farkını, dikkatimizin kimler tarafından çalındığını anlatıyor. Ardından Doç. Dr. Mehmet Dinç’in “Dikkat Dikkat” başlıklı yazını okuyoruz. Dinç, dikkatin neden önemli olduğunu detaylarıyla aktarıyor. Merve Akbaş ise Prof. Dr. Mücahit Öztürk’le dikkat eksikliğinin farklı yönlerini masaya yatırıyor. Beyza Karakaya uykuda bile peşimizi bırakmayan, dikkatimizi elimizden alan tacirleri ve bu ticareti irdeliyor. Betük Yeşil Çelik ise DEHB teşhisi konan kızıyla olan maceralarını konu ediniyor.

#Nihayet Dergisi
#Türkiye
#Sanat
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