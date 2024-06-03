Nihayet'in yeni sayısı çıktı: Farklı açılardan hac ibadeti

Nihayet Dergi haziran ayı sayısında, hac ibadeti üzerinde duruyor.
Dosya,
Hasan Şahin Aktaş’ın “Hac: Dışarıdan İçeriye Bir Mana Yolculuğu”
başlıklı yazısıyla açılıyor. Aktaş yazısında haccın cismani ve ruhanî yönünü anlatıyor. Ardından
Nurullah Koltaş,
haccın
“diriliş” ve “uyanış”
oluşturma hâlini Martin Lings’in anlatısı üzerinden masaya yatırıyor.
Merve Akbaş
ise Nihal ve Bülent Uluengin’in çalışmalarıyla ortaya çıkan ve başka bir örneği de olmayan geleneksel
Mekke mimarisinin
Türkiye’deki arşivinin hikâyesini anlatıyor.
Beyza Karakaya
Mekke’ye ibadet için giden insanların sosyal medya için çektikleri videoları ve fotoğrafları konu ediniyor.
Kübra Kuruali,
merhum sanatçı Şafak Tavkul’la eşi Çiğdem Tavkul’un hac anılarını Çiğdem Tavkul’dan dinliyor.
Koleksiyoner Fatih Ketancı,
hac hatıraları koleksiyonunu ve bu nesnelerin hikâyelerini Merve Akbaş’a anlatıyor.
Zeynep Özel,
İranlı sosyalist yazar Celâl Âl-i Ahmed’in hac güncesini okurla paylaşıyor
. Feyza Betül Aydın da Kaçar döneminde yaşayan Âliye Hanum’un hac seyahatnamesini ve o dönemin hac yolculuğunun ayrıntılarını irdeliyor.
Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası
sayfalarında
da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor.
Cihan Aktaş, “Malazgirt Eşiği, Öykü ve Karabuğday
” başlıklı yazısıyla okuru selamlıyor.
Kevser Çelikel
, anne ve babasının kara yoluyla yaptığı hac ziyaretinde yanlarında götürdükleri sandığı, Mekke’ye götürdükleri erzakları yani o günlerin hac yolculuklarını anlatıyor.
Ayşe Kara, geçtiğimiz günlerde Mercan Resiflerinin Ötesi’nde kitabını okurla buluşturan Muhyiddin Şekûr’le söyleşiyor.
Mustafa Uçurum,
şapka alışkanlıkları, yasakları ve adetlerini konu ediniyor.
“Evrak-ı Perişan Arasında” serisine devam eden Necati Tonga ise Yaşar Kemal’in kitaplaşmamış bir şiirini paylaşıyor.
İbrahim Özen, sanatkâr bir ailenin orta kuşak üyesi olan Ercümet Ekrem Talu’nun yaşamına odaklanıyor.
Ömer Yalçınova, Sadık Hidayet’in ünlü eseri Kör Baykuş’u ele alıyor.
İbrahim Furkan Özdemir ise ikonik bir fotoğraf karesinden hatırladığımız Filistinli Al Kamandjâti’nin hikâyesini aktarıyor.
Sevda Dursun, Yurt filminin yönetmeni Nehir Tuna’yla söyleşiyor.
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39 dakika önce