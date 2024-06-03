Nihayet'in yeni sayısı çıktı: Farklı açılardan hac ibadeti

Dosya,

Hasan Şahin Aktaş’ın “Hac: Dışarıdan İçeriye Bir Mana Yolculuğu”

başlıklı yazısıyla açılıyor. Aktaş yazısında haccın cismani ve ruhanî yönünü anlatıyor. Ardından

Nurullah Koltaş,

haccın

“diriliş” ve “uyanış”

oluşturma hâlini Martin Lings’in anlatısı üzerinden masaya yatırıyor.

Merve Akbaş

ise Nihal ve Bülent Uluengin’in çalışmalarıyla ortaya çıkan ve başka bir örneği de olmayan geleneksel

Mekke mimarisinin

Türkiye’deki arşivinin hikâyesini anlatıyor.

Beyza Karakaya

Mekke’ye ibadet için giden insanların sosyal medya için çektikleri videoları ve fotoğrafları konu ediniyor.

Kübra Kuruali,

merhum sanatçı Şafak Tavkul’la eşi Çiğdem Tavkul’un hac anılarını Çiğdem Tavkul’dan dinliyor.

Koleksiyoner Fatih Ketancı,

hac hatıraları koleksiyonunu ve bu nesnelerin hikâyelerini Merve Akbaş’a anlatıyor.

Zeynep Özel,

İranlı sosyalist yazar Celâl Âl-i Ahmed’in hac güncesini okurla paylaşıyor