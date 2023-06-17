O ilçede dikkat çeken tabela: Girişine 'İlimize hoş geldiniz' yazısı asıldı

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından daha önce "İl'le de Tarsus" sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından ilçe girişine "Tarsus il oluyor",

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdoğan, Tarsus'un hem coğrafi konumu hem de tarım ve turizmiyle önemli bir kent olduğunu belirtti. İlçenin 400 bini geçen nüfusa sahip olduğunu aktaran Bozdoğan, Tarsus'un il olmayı hak ettiğini kaydetti. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da Tarsus'un çok önceden il olmayı hak ettiğini belirtti.