Hayat Obez çocukların beyinlerinde yapısal farklılıklar gözlendi Kilo kaybeden kişilerin bilişsel kapasitelerinde gelişme görüldü
GENEL SAĞLIK

Obez çocukların beyinlerinde yapısal farklılıklar gözlendi!

Obez çocukların beyinlerinde yapısal farklılıklar gözlendi: Kilo kaybeden kişilerin bilişsel kapasitelerinde gelişme görüldü

İngiltere'de obez çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, beynin yönetme kapasitesi ile yüksek vücut kitle endeksi arasında bağlantı olduğunu gösterdi. Uzmanlar, obezitenin mi beynin yapısına etki ettiğinin yoksa beyin yapısının mı obeziteyi tetiklediğinin gelecekte yapılacak araştırmalarla tespit edilebileceğinin altını çizdi.

Haber Merkezi AA
Araştırmanın sonuçları, &quot;Cerebral Cortex&quot; dergisinde yayımlandı.
Araştırmanın sonuçları, "Cerebral Cortex" dergisinde yayımlandı.

Newatlas sitesinin haberine göre, Cambridge Üniversitesinden bilim insanlarının, yaşları 9 ila 11 olan toplam 2 bin 700 çocuğun verilerini inceleyerek yaptıkları araştırmada, obez çocuklar ile normal kilodaki çocukların beyin yapılarında farklılıklar olduğu tespit edildi.

Obezite kader değildir
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Obezite kader değildir

Kendini kontrol etme ve duyguların düzenlenmesini olumsuz etkiliyor

Çalışma çerçevesinde, obez çocukların beyinlerindeki prefrontal korteks bölgesinde incelme tespit edildiği, bu incelmenin de karar verme, kendini kontrol etme ve duyguların düzenlenmesi gibi davranışları olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Araştırma ekibinden Paul Fletcher, "Bu eşsiz veri tabanı, bilişsel işlevler ile vücut ağırlığı arasındaki ilişkiyi incelememize imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.

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Obezite merkezinde kilolarından kurtuluyorlar

Kilo kaybeden kişilerin bilişsel kapasiteleri gelişme gösterdi

Obezitenin beynin çalışma kapasitesine doğrudan etki yaptığını ortaya koyan çalışmada, obezite tedavisi gören ve kilo kaybeden kişilerin bilişsel kapasitelerinde gelişme gözlendiği de hatırlatıldı.

Uzmanlar, obezitenin mi beynin yapısına etki ettiğinin yoksa beyin yapısının mı obeziteyi tetiklediğinin gelecekte yapılacak araştırmalarla tespit edilebileceğinin altını çizdi. Araştırmanın sonuçları, "Cerebral Cortex" dergisinde yayımlandı.

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