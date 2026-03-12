Ocak ayının en başarılı narkotik köpeği 'Jardi' oldu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik madde arama köpeği "Jardi", Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında önemli rol üstlendi. 1 Ocak 2026 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 ayrı yakalamaya katkı sağlayan Jardi, Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan narkotik madde arama köpekleri arasında "Ocak Ayının En Başarılı Görev Köpeği" seçildi.