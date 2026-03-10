Yozgat’ta bin 750 gram esrar ele geçirildi

Yeni Şafak
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 1 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Kent merkezinde ve Şefaatli ilçesine bağlı Karalar Köyü’ndeki üç adrese yapılan eş zamanlı aramalarda A.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda bin 750 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şefaatli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, A.A isimli şüphelinin kullanımında olan kent merkezinde 2 ikamet, Şefaatli İlçesinde bulunan Karalar Köyündeki 1 ikamet olmak üzere 3 ikamette eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Aramalarda bin 750 gr. Esrar, hassas terazi,1 adet Ruhsatsız Tabanca, 55 adet 9,19 mm. fişek ele geçirildi.

Şüpheli A.A. ve S.A. hakkında işlem başlatılarak gözaltına alındıkları öğrenildi.


