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Hayat Okulun pencerelerine kuş yuvaları yaptılar
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AKTÜEL

Okulun pencerelerine kuş yuvaları yaptılar

Mardin'in Derik ilçesinde öğrenciler, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla karton ve tahtadan kuş yuvaları yaptı. Ardından yapılan yuvalar, sınıfların pencere kenarlarına yerleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Okul'un her camına kuş yuvası yapıldı.
Okul'un her camına kuş yuvası yapıldı.

Derik'te Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla karton ve tahtadan kuş yuvaları yaptı.

Kuşların barınmaya ihtiyacı var

Ardından yapılan yuvalar, sınıfların pencere kenarlarına yerleştirildi. Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yuva yaptıklarını belirten öğretmen Kübra Kaya, şu şekilde açıklama yaptı:

"Öğrencilerime derslerden önce hayvan sevgisini öğretmeyi amaçladım. Buradaki çocukların sokaktaki hayvanlara karşı davranışlarını değiştirebilmek, olumlu davranışlar oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Evde 2 kedi besliyorum. Burada yapacağımız kuş yuvalarının daha sağlıklı olacağını düşündüm. Kuşların barınmaya ihtiyacı var. Şu anda 2 yuvada kuşlar var, şu an üreme dönemindeler."

Öğrenci Azize Yüzal ise, "Çok güzel bir proje oldu. Hayvanlarla aramızdaki sevgi bağı güçlendi. Böylece hayvanlarla sevgi içinde olduk. Hayvanların barınmaya ihtiyacı var. Hayvanlar çoğaldıkça, doğamız daha şenleniyor, daha güzel oluyor. İnsanlar birbirleriyle sevgiyle yaklaşıyor, hayvanlara zarar vermiyorlar" diye konuştu.

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