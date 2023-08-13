Okuma alışkanlığı için az da olsa her gün okumalı

Su Çelikel





Zeytinburnu Belediyesi Millet Kıraathaneleri Koordinatörü Selahattin Öztürk, tabiri caiz ise süreli yayın ve kütüphane aşığı. Mesleğe ilk başladığı heyecanını halen sürdürse de bu yıl itibarıyla mesleğinde 38 yılı geride bırakmış. Çocukluğunda yaşadığı şehirde bir çocuk kütüphanesi olmadığını söyleyen Öztürk, “Olsaydı kesinlikle daha çok kitap okurdum” ifadesinde bulunuyor.

* Çocukken ilk okuduğunuz kitap neydi?

Çizgi roman Teksas’la başladım okumaya ve çizgi roman kategorisindeki başka kitaplarla artarak devam etti ama ilk okuduğum kitap bir çizgi romandı.

* Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

Okuma alışkanlığı kazanmak için düzenli okumalıyız. Az ama her gün okumalıyız mümkünse haftada en az 2 veya 3 saat okumaya ayırarak başlamalıyız. Az başlayıp yavaş yavaş okuma sürelerini arttırabiliriz. Ayrıca sadece kitap değil dergi okuma alışkanlığı kazanılması için önemli bir faktördür onu da dikkate alalım.

* Bugün çocuk olsaydınız kitap okur muydunuz?

Kesinlikle daha çok okurdum. Sadece okumak değil bildiğim her kitabı okurdum onun yeride kütüphaneler olurdu benim yaşadığım şehirde çocuk kütüphanesi olmadığı için o faktörü yakalayamadım.

* Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Yemek yaparım yalnız yaşadığım için yemek yapmayı da severim ve güzel yemekler de yaparım, börekler yaparım ama boş vaktimi yemekten daha çok kitap ve dergilerle vakit geçirmeye ayırıyorum. Boş vakitte kitap okunmuyor aslında boşa çıkardığımız vakitlerde kitap okumalıyız. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum bunu haberinde de kullan boşa çıkardığımız vakitlerde kitap okuyalım.

* Yazar olmak isteyen çocuklar neler yapmalı?

Öncelikle çok fazla kitap okumalı cümlelerin doyurucu düzgün olabilmesi için okuma kalitesini kelime hazinesini arttırması gerekiyor iyi bir yazar iyi bir okur olmak zorunda.

Doru’nun macerası beyaz perdede devam ediyor

TRT Çocuk’ta yayınlanan ve çocuklar tarafından severek izlenilen çizgi dizi “Doru” 3. sinema filmi “Doru: Macera Adası” ile yeniden izleyiciyle bululmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı film, Doru’nun en yakın arkadaşı Karatay ile çıktığı serüveni bir kez daha beyazperdeye aktaracak. Yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın üstlendiği, senaryosunu Ali Salman’ın kaleme aldığı animasyon filmin müziklerini Güneş Özgeç hazırladı. Film, Anibera yapımcılığında, TRT Çocuk’un uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla tamamlandı. Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun da ele alındığı animasyon film, 30 Ağustos’ta vizyona girecek.

Bu sanat merkezi çocuklar için

Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki Çocuk Sanat Merkezi’nde, çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmeyi hedefleyen resim, müzik, tasarım, karikatür ve dans atölyeleri düzenleniyor. Merkezdeki sanat odaklı atölye programları aracılığıyla 4-6 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri, zihinsel ve bedensel yetilerini keşfetmeleri ve güçlendirmeleri hedefleniyor.

AKM Genel Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, merkezde 4 derslik ve bir etkinlik alanının bulunduğunu belirterek, “Çok değerli ve yetkin eğitmenler aracılığıyla çocuklarımızın hem el becerilerine hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanacak. Bu eğitimler, onların toplum içerisindeki yerlerini çok yüksek değerle almalarına yönelik fonksiyon içeriyor. Çocuk Sanat Merkezi’nde, çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesine yönelik atölyeler dışında, kültür ve sanatın içinde olduğu atölyeler var” diyor.







