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Hayat Ölen anneleri için 3 yıldır yürüyüş düzenliyorlar
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AKTÜEL

Ölen anneleri için 3 yıldır yürüyüş düzenliyorlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vefat eden annelerinin anısına bu yıl üçüncü kez "Anneler Günü Doğa Yürüyüşü" düzenleyen üç kardeş, yürüyüş sonrası katılımcılara gül fidesi ve lokma dağıttı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İş insanları Gürol, Birol ve Hürol İnan kardeşler, üç yıl önce hayatını kaybeden anneleri Nazmiye İnan anısına Dağbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Anneler Günü Doğa Yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş öncesi ısınma hareketleri yapan katılımcılara parkur hakkında bilgi verildi. Arama Kurtarma Derneği Bodrum ekibinin de destek verdiği 3 kilometrelik yürüyüşe yaklaşık 300 kişi katıldı.

Tarihi Leleg yolundaki etkinlikte bazı ebeveynler çocuklarıyla yürüdü. Yürüyüş sonrası katılımcılara gül fidesi ve lokma dağıtıldı.

Yürümek yaşamın hediyesidir

Gürol İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yıl önceki Anneler Günü'nde "Annenize yürüyüş hediye edin" sloganıyla bu etkinliği başlattıklarını söyledi.

Annesi Nazmiye İnan'ın hareketsiz bir yaşam sürdüğünü ifade eden İnan, "Annemizin son yıllarında rahatsızlıklarının başka nedenleri de olabilir ama hareketsizlik bunların en büyük etkenlerinden biriydi. Biz de bu etkinliği düzenleyerek hareket etmeye dikkati çekmek istedik. Hayattaki annelerimizin çocuk ve torunlarıyla sağlıklı bir hayat geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi.

İnan, bu yılki yürüyüşün sloganının "Yürümek yaşamın hediyesidir" olduğunu kaydetti. Birol İnan, annelerinin vefatından sonra başlattıkları bu yürüyüşün gelişerek, Bodrum'un simgesi haline gelmesini istediklerini belirtti.

Hürol İnan da düzenledikleri etkinlikle yürüyüşün, yürüyebilmenin, uzun ve sağlıklı yaşam için hareketliliğin önemini anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

İlk anneler gününü bebekleriyle kutladılar

Yürüyüşe bebekleriyle katılan anneler de oldu. Kucağında 8 aylık Alp Kağan Yıldırım ile yürüyen Gülcan Alp Yıldırım, "İlk anneler günümüz. Annemizi anarak yürüyüşe katılalım dedik. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

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10 aylık Özgür Kuş'un annesi Handan Kuş da ilk Anneler Günü kutlamasını kalabalık bir grupla yapmanın güzelliğini yaşadıklarını dile getirdi.

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