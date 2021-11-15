Ömer Asaf'ın çifte zaferi: İki yaşında iki kanseri birden yendi

Trabzon’da yaşayan Sevgi ve Sefa Çelik çiftinin 6 çocuğundan biri olan 2 yaşındaki Ömer Asaf, solunum şikayeti nedeniyle ailesi ile birlikte hastaneye başvurdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nde yapılan tetkikler sonrası Ömer Asaf’a lenf bezi kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisine başlanılan Ömer Asaf’ın tedavisinin dördüncü ayında ise Akut Myeloid Lösemi (AML) gelişti.

2 yaşında 2 kanser teşhisi ile mücadele eden Ömer Asaf için kemik ilgi nakli yapılması kararlaştırıldı. Doku grubu tam uyumlu olan 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök kücre ile hemotopetik kök hücre nakli tedavisi uygulanmaya başladı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ve ekibi tarafından yapılan başarılı kemik iliği nakli ile Ömer Asaf yeniden hayata tutundu.

İHA

Ömer Asaf’ın ablası Hatice Çelik (21), kardeşinin sağlığına kavuşmasıyla çok mutlu olduklarını belirterek “Biz maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ayşenur hocamız olmasaydı heralde şuan biz burada olmazdık. Bir sene içerisinde bize resmen bir umut bahşetti. Bize bunu yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Hastane çok hijyenik ve temiz. Bu bizim hayal ettiğimizin de ötesi. Duygularımı ifade edebilmem için kelimeler daha üretilmedi. Çok mutluyuz. Çok ilgilendiler. Kendi öz evlatları gibi ilgilendiler. Belki de biz bile bu kadar ilgilenmezdik” dedi.

REKLAM

İHA

“Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti”

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ise, Ömer Asaf yaklaşık 1 yıldır çok yoğun bir tedavi aldığını dile getirerek, “Ablasında kök hücre nakli yaptık. Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti. Artık taburcu edeceğiz. Hastamızın sağlığı şuan için iyi. Taburcu olduktan sonra takibini sürdüreceğiz. Samsun’a kadar bölgemizde çocuklarda kemik iliği nakli yapılan yer bulunmamakta. Bizde ilk kez hastamıza nakil yaptık. Başarılı bir sonuç aldık. Böylece hastalarımızın uzak yerlere gitmesine gerek kalmadan burada tedavilerini yapabileceğiz. Bu bizim için çok mutlu edici bir durum. Hastalarımız maddi ve manevi olarak çok fazla etkilenmeyecekler. Ekip olarak çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığı aldık” şeklinde konuştu.

REKLAM

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk kemik iliği nakli başarıyla sonuçlandı

Doğu Karadeniz’de ilk kez kemik iliği naklinin KTÜ’de yapıldığına dikkat çeken Bahadır, “Biz bu hastamızın tedavilerini belli bir aşamaya kadar yapıyorduk. Sonra nakil süreci geldiğinde hastalarımızı başka merkezlere yönlendirmek zorunda kalıyorduk. Hastaların gidiş geliş süreçleri hastalar için zor oluyordu. Bu Covid dönemi geldikten sonra zorluk daha da artmaya başladı. Biz merkez olarak kanser tedavilerini yapıyorduk. Ama artık kemik ilik naklini yapabiliyor olmak bizim için çok mutluluk verici. Hastamızın sağlığına kavuştuğunu görmek ve bunu kendi bölgemizde yapabilmek gerçekten bizi mutlu etti. Bunun arkasında iyi bir ekip var. Başhekimimiz Celal Tekinbaş ve Rektörümüz Hamdullah Çuvalcı bize çok büyük destek oldu. Onların destekleriyle bu yola çıktık. İlk sonucumuz başarılı oldu. Bundan sonra çok daha iyi sonuçlar almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Koçarlı ilçesinde 2 yıl önce kansere yakalanan İhsan Keçeli, koronavirüs nedeniyle hastaneye gitmeye çekinince tedavisini ihmal etti. Aradan geçen zamanda Keçeli'nin sağ böbreğindeki kanserli hücreler önce idrar kesesine ardından da prostata yayıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonla Keçeli'nin aynı operasyonda sağ böbreği, idrar kesesi ve prostatı doku bütünlüğü bozulmadan alındı. Sağlığına kavuşan Keçeli, \"Covid-19 nedeniyle hastanelere girmeye korktum. Bu korku nedeniyle tedaviyi ihmal edince kanser ilerledi. Çocuklarım İzmir'de olduğu için bu hastaneye geldim. Kanamalarım vardı. Allah razı olsun hepsini yok ettiler\" dedi.<br>Babasının tedavisinin geciktiğini belirten Hasan Hüseyin Keçeli de, \"Pandemi genel olarak kanser vakalarının tedavisini geciktirdi. Özellikle de kapanma döneminde kanser hastaları çok zorlu bir süreçten geçti. Bu nedenle tedavi gecikti ve farklı sıkıntılar oluştu. Bu tedavide moral çok önemli babamın korkuları da vardı. Babamızın bir an önce tedavi olması için gayret gösterdik. Doktorlarımız çok ilgilendi. Şu an durumu iyiye gidiyor\" diye konuştu. İhsan Keçeli'ye yapılan ameliyatın riskli olduğunu ancak ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadıklarını ifade eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yiğit Akın, hastanın 6 günde sağlığına kavuştuğunu, taburcu olmasının planlandığını söyledi. Prof. Dr. Akın, \"Hastamızı genel anesteziyle uyutmadık. Belden uyuşturmayla yaklaşık 1,5 saatte ameliyatını tamamladık. Bir bütün halinde idrar kesesini, prostatını ve sağ böbreğini almak zorunda kaldık. Etraftaki lenf bezelerini de temizledik. Cerrahi olarak çok zor bir işlemdi. Bu ameliyat sıklıkla yapılan bir ameliyat değil. İleri bir cerrahi tecrübeye ihtiyaç var. Hastamızın üriner sisteminin neredeyse yüzde 50'sinden fazlasını çıkartmış olduk. Başarılı bir şekilde idrar yolunu dışarıya verdik. Bundan sonra takibe devam edilecek. İdrar kesesi ve böbreği alındığı için idrar yolunu dışarıya vermek zorunda kaldık. Herhangi bir fiziksel arıza olmadan hem günlük fiziksel aktivitelerine devam edebilir hem de günlük işlerini gerçekleştirebilir. Bununla ilgili eğitim de verdik\" dedi. Ürolojik kanserlerin düzenli takip ve erken müdahale gerektirdiğini ifade eden Prof. Dr. Yiğit Akın, en ufak bir şikayette uzmana başvurulmasını önererek, şunları söyledi:<br>\"Ürolojik kanserler bazı öngöremeyeceğimiz işlere yol açabilir. Bazıları karşılaşabileceğimiz en kötü türlerdir. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalar bunu bize gösteriyor. Hastalarımız için bir sloganımız var; 'Kanser sonunuz olmasın' diyoruz. En ufak şikayetinizde mutlaka konunun uzmanına başvurulmasını öneriyoruz. Bu hastamıza da yaklaşık 4 ay önce ameliyat önermiştik. Fakat şehir dışından gelmesi ve pandemi nedeniyle süreç istediğimiz gibi ilerlemedi. Daha önceden hastaya kemoterapi verildiği için ona güvendi ve kanserden kurtulmayı umdu. Ama ürolojik kanserler ummadık sonuçlara neden olabilir. Kemoterapiye rağmen ilerleme olabilir. Yaptığımız ameliyat bir kurtarma ameliyatından çok radikal bir işlem oldu.\" Koronavirüs korkusu nedeniyle tedaviyi ihmal etti: Kanser organlarına yayıldı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kanser hastası İhsan Keçeli (71), Covid-19 korkusu nedeniyle tedavisini ihmal edince, hastalık organlarına yayıldı. Keçeli'nin böbreği, idrar kesesi ve prostatı, doku bütünlüğü bozulmadan aynı operasyonla alındı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder