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Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

14:1720/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Ömer Danış
Ömer Danış

Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan sevenlerini üzen haber geldi. Şeker hastalığı sebebiyle ayak parmakları kesilen Danış'ın peş peşe olduğu ameliyatlar nedeni ile maddi sıkıntılar çektiği ve kendisine uzatılacak yardım elini beklediği belirtildi.

"Gidiyorum", "Gecelerde" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ömer Danış'tan üzen bir haber geldi.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın aktardığına göre Danış'ın şeker hastası olduğu için diz altında ayağını besleyen üç damarda yüzde 100 tıkanıklık nedeniyle ayağında kangren oluştu. Ayağı kurtarılan ünlü şarkıcının parmakları kesildi.

Art arda olduğu ameliyatlar nedeniyle maddi sıkıntı yaşadığı da belirtilen Ömer Danış, şimdilerde kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.


'Üç damarda yüzde yüz tıkanıklık'

Onur Akay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Arabesk müziğin sevilen ismi Ömer Danış, geçtiğimiz şubat ayında yoğun bakıma kaldırılmıştı ve ileri noktada şeker hastası olduğu için diz altında ayağını besleyen üç damarda yüzde yüz tıkanıklık nedeniyle, ayağında kangren oluşmuştu. Ayağını kurtardılar ama maalesef ayak parmakları kesildi. Arka arkaya ameliyatlar nedeni ile maddi olarak da sıkıntılar içinde olan değerli sanatçımız yardım bekliyor. En son kendisini Altınoluk'ta dinlemeye gitmiştim, beni de sahneye almıştı, ne güzel bir gece, harika bir sahneydi ama şimdi maalesef sahne yapamıyor. Kendisine acil şifalar diliyorum"

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ömer Danış
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