Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

"Arabesk müziğin sevilen ismi Ömer Danış, geçtiğimiz şubat ayında yoğun bakıma kaldırılmıştı ve ileri noktada şeker hastası olduğu için diz altında ayağını besleyen üç damarda yüzde yüz tıkanıklık nedeniyle, ayağında kangren oluşmuştu. Ayağını kurtardılar ama maalesef ayak parmakları kesildi. Arka arkaya ameliyatlar nedeni ile maddi olarak da sıkıntılar içinde olan değerli sanatçımız yardım bekliyor. En son kendisini Altınoluk'ta dinlemeye gitmiştim, beni de sahneye almıştı, ne güzel bir gece, harika bir sahneydi ama şimdi maalesef sahne yapamıyor. Kendisine acil şifalar diliyorum"