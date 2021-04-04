Hayat Ömer Seyfettinin imzalı mektubu rekor fiyata satıldı
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​Ömer Seyfettin’in imzalı mektubu rekor fiyata satıldı​

Ömer Seyfettin’in imzalı mektubu rekor fiyata satıldı

Geçtiğimiz hafta gündeme getirdiğimiz Ömer Seyfettin’in nadir bulunan imzalı ve fotoğraflı mektubu 30 Mart akşamı yapılan canlı müzayedede rekor fiyata satıldı. Online müzayedede komisyon ve KDV dahil 103 bin 368 TL’ye mektup alıcı buldu. Bu meblağ, Türkiye’deki müzayede ortamları için bir rekor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ömer Seyfettin’in imzalı mektubu rekor fiyata satıldı​
Ömer Seyfettin’in mektubu 30 Mart Salı akşamı gerçekleşen online müzayedede komisyon ve KDV dahil 103 bin 368 TL’ye alıcı buldu.

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Ülkemizde edebiyat, kültür ve sanat dünyamızın öncü isimleri son zamanlarda değer ve ilgi görüyor olması son derece sevindiricidir. Geçen hafta bu sütunlarda Türk hikâye geleneğinin önde gelen temsilcilerinden olup genç yaşta vefat eden Ömer Seyfettin’in (1884-1920) resmini üzerinde barındıran kendi el yazısıyla kaleme aldığı kartpostal formundaki 1905 senesine ait bir kartpostalın İstanbul Müzayede’de satışa çıkarıldığını haber vermiş ve çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştum. Ömer Seyfettin’in mektubu 30 Mart Salı akşamı gerçekleşen online müzayedede komisyon ve KDV dahil 103 bin 368 TL’ye alıcı buldu. Bu meblağ, Türkiye’deki müzayede ortamları için kesinlikle bir rekor.

Açılış fiyatı olarak 17 bin 500 lira belirlenen Ömer Seyfettin’in kartpostal mektubunu satın alan ve adının açıklanmasını istemeyen koleksiyoneri tebrik ediyorum. Zira 1960’lardan yani Şevket Rado’nun Hayat Tarih Mecmuası’nda yayımladığı Ömer Seyfettin’e ait mektuplardan beri ne bir imzası ne de bir mektubu -sahip olmak bir yana- görülmüş değildi. Söz konusu müzayede ile Ömer Seyfettin’in fotoğraflı ve imzalı bir mektubu gün yüzüne çıkmış olması önemlidir. Belki de bu vesileyle bundan sonra bir başka Ömer Seyfettin imzalı mektup yahut fotoğrafı koleksiyonerlerin ilgisine sunulacaktır diye düşünüyorum.

NAZIM HİKMET’İN ŞİİRİ 34 BİN LİRA

  • “Anılar ve İmzalar II” başlığıyla son derece geniş bir yelpazede düzenlenen müzayedede en dikkat çekici eser elbette Ömer Seyfettin’in mektubu idi. Ancak hem koleksiyon değeri hem satış fiyatıyla başkaca eserler de göze çarpıyor. Mesela Nazım Hikmet’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı “Köylü” isimli şiiri 34 bin liraya, Orhan Veli’nin 1950 senesine ait desenli ve imzalı “Yaprak” şiiri 27 bin liraya, Cemal Süreya’nın 1989 tarihli kendi el yazısıyla “Kısa” şiiri 21 bin liraya alıcı buldu. Müzayedede fotoğraf kategorisinde yine rekor fiyat Nazım Hikmet’e ait. Fotoğrafçı Lütfi Özkök’ün çektiği Nazım Hikmet’in portre fotoğrafı 7 bin liraya, Ara Güler imzalı Sait Faik Abasıyanık fotoğrafı 9 bin liraya yeni sahiplerinin oldu. Yazarından imzalı ve ithaflı kitaplar içinde ise Halide Edip Adıvar’ın 1922’de basılan ve Milli Mücadele dönemini anlatan “Dağa Çıkan Kurt” isimli eseri 4 bin liraya satıldı. Hülasa müzayedede satılan sözünü ettiğimiz eserler yeni sahiplerini bulurken edebiyat ve sanat dünyası için daha nice nadide eserin görücüye çıkmasını bekliyor olacağız.
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