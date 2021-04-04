​Ömer Seyfettin’in imzalı mektubu rekor fiyata satıldı​

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Ülkemizde edebiyat, kültür ve sanat dünyamızın öncü isimleri son zamanlarda değer ve ilgi görüyor olması son derece sevindiricidir. Geçen hafta bu sütunlarda Türk hikâye geleneğinin önde gelen temsilcilerinden olup genç yaşta vefat eden Ömer Seyfettin’in (1884-1920) resmini üzerinde barındıran kendi el yazısıyla kaleme aldığı kartpostal formundaki 1905 senesine ait bir kartpostalın İstanbul Müzayede’de satışa çıkarıldığını haber vermiş ve çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştum. Ömer Seyfettin’in mektubu 30 Mart Salı akşamı gerçekleşen online müzayedede komisyon ve KDV dahil 103 bin 368 TL’ye alıcı buldu. Bu meblağ, Türkiye’deki müzayede ortamları için kesinlikle bir rekor.

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Açılış fiyatı olarak 17 bin 500 lira belirlenen Ömer Seyfettin’in kartpostal mektubunu satın alan ve adının açıklanmasını istemeyen koleksiyoneri tebrik ediyorum. Zira 1960’lardan yani Şevket Rado’nun Hayat Tarih Mecmuası’nda yayımladığı Ömer Seyfettin’e ait mektuplardan beri ne bir imzası ne de bir mektubu -sahip olmak bir yana- görülmüş değildi. Söz konusu müzayede ile Ömer Seyfettin’in fotoğraflı ve imzalı bir mektubu gün yüzüne çıkmış olması önemlidir. Belki de bu vesileyle bundan sonra bir başka Ömer Seyfettin imzalı mektup yahut fotoğrafı koleksiyonerlerin ilgisine sunulacaktır diye düşünüyorum.

NAZIM HİKMET’İN ŞİİRİ 34 BİN LİRA